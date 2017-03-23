Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Михаилом Фонаревым

Ход реализации проекта по созданию в регионе химико-фармацевтического кластера губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудил с директором ФГУП «Московский эндокринный завод» Михаилом Фонаревым.

В ходе встречи было отмечено, что проект реализуется по намеченному плану, сроки выдерживаются. На данном этапе Московский эндокринный завод в сотрудничестве с волгоградскими специалистами продолжает масштабирование субстанций для их дальнейшего внедрения в производство. Работа идет с позитивной динамикой.

Эффективное использование промышленного и научного потенциала региона является приоритетом долгосрочной стратегии развития Волгоградской области. Создание химико-фармацевтического кластера стало одним из ключевых проектов для всего Южного федерального округа. Реализация проекта общей стоимостью семь миллиардов рублей позволит наладить выпуск импортозамещающих инновационных лекарственных средств, создать новые рабочие места, открыть новое направление в индустрии региона.

Напомним, в рамках проекта уже готовится к открытию научно-производственный центр инновационных лекарственных средств ВолгГМУ, на возведение и оснащение которого направлено порядка миллиарда рублей. На втором этапе проекта ключевым партнером региона выступает ФГУП «Московский эндокринный завод» — компания намерена построить в Волжском завод по производству импортозамещающих субстанций из животного сырья. На третьем этапе кластер объединит малые и средние инновационные предприятия, а также научные центры региона.

Татьяна Зубкова

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