Заместитель руководителя томского НИИ фармакологии подозревается в похищении миллиона рублей

Одна из руководящих сотрудниц НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Е.Д. Гольдберга стала фигурантом уголовного дела, сообщил «ФВ» источник в УФСБ по Томской области. Она обвиняется в присвоении более миллиона рублей.

По версии следствия, руководитель выписывала премии своим подчиненным, а после забирала эти деньги себе. Сотрудники, опасаясь остаться без работы, вынуждены были участвовать в этой мошеннической схеме. Размер премий составлял 150-200% от зарплат работников.

На сайте института значится только одна женщина в руководящем составе сотрудников – это заместитель директора по экономике и финансам Светлана Короткова. В НИИ сообщили, что она «временно отстранена от работы».

Эту информацию подтвердили и в правоохранительных органах: обвиняемая отстранена от исполнения служебных обязанностей и находится под подпиской о невыезде.

«На следующей неделе дело будет передано прокурору города и до 10 апреля поступит в Кировский районный суд, у которого будет 30 дней на его рассмотрение по существу», – пояснил источник, пожелавший остаться неназванным. Обвинение женщине будет предъявлено по двум статьям УК РФ – «мошенничество» и «присвоение и растрата», ей грозит до 10 лет колонии.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»