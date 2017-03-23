Подведены предварительные итоги деятельности некоммерческого партнерства «Алтайский биофармацевтический кластер» за 2016

Объединение высокотехнологичных предприятий в кластер явилось важной составляющей развития инновационной модели наукограда Российской Федерации города Бийска, где наиболее оптимально работают схемы взаимосвязанных технологических цепочек, обеспечивающих разработку технологий, клинические испытания, сертификацию, маркетинг, массовое производство и продажу новых лекарств, косметических средств, пищевых добавок на основе местного природного сырья. Данный кластерный проект позволил выделить развитие биофармацевтики, как ключевое в Стратегии социально-экономического развития города Бийска на 2017-2030 годы и продлить с 01.01.2017 статус наукограда Российской Федерации на последующие 15 лет (постановление Правительства РФ от 19.01.2017 № 34).

В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации отмечают, что импульсом для активного развития отрасли послужила политика импортозамещения, обозначенная Президентом Российской Федерации Путиным В.В. и реализация государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 годы». Во многом это результат сочетания адекватных регуляторных решений и финансовых механизмов государственной поддержки. Ежегодный прирост рынка фармпрепаратов в России составляет 10-15%.

В Алтайском крае развитие фармацевтической промышленности и биотехнологий направлено на импортозамещение лекарственных средств отечественными аналогами.

По данным Алтайкрайстата за январь-декабрь 2016 года объем производства лекарственных средств составил 105,0 % к соответствующему периоду прошлого года. Отгружено фармацевтической продукции на сумму 3,61 млрд. рублей, что составляет 113,9 % к соответствующему периоду прошлого года.

Основная доля продукции предприятий биофармкластера (67%) реализуется на территориях других регионов, около 14% продукции экспортируется.

В 2016 году предприятиями, входящими в Алтайский биофармацевтический кластер, отгружено продукции на сумму более 20 млрд. руб. По отдельным предприятиям рост объемов производства составил 35%.

Участники АБФК наращивают инвестиционную активность, расширяют рынки сбыта выпускаемой продукции, ведут разработку инновационных продуктов. Крупнейшие предприятия – участники партнерства ЗАО «Алтайвитамины», ЗАО «Эвалар» продолжили реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие современной производственной базы, соответствующей стандартам GMP, производство и вывод на рынок новых лекарственных средств, разработку и производство биопрепаратов.

Задачами для дальнейшего развития являются:

формирование научного, технологического и производственного потенциала фармацевтической промышленности на территории Алтайского края;

развитие производств инновационных субстанций и лекарственных средств в регионе;

развитие и укрепление позиций Алтайского биофармацевтического кластера, как лидирующего в России научно-производственного центра по разработке и выпуску биологически активных добавок из натурального природного сырья для оздоровления населения.

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