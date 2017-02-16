Приказ Минздрава России №58 от 16.02.2017 г. «Об аттестации уполномоченных лиц производителей лекарственных средств для медицинского применения»

Принят: Февраль 16, 2017 (№58 от 16.02.2017 г.) Приказ Минздрава России №58 от 16.02.2017 г. «Об аттестации уполномоченных лиц производителей лекарственных средств для медицинского применения» «Фармацевтический вестник»