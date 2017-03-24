Лекарственное обеспечение больных туберкулезом требует дополнительного финансирования

В России растет заболеваемость туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью к противотуберкулезным препаратам. Об этом рассказал статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2015 г., туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) развился почти у полумиллиона человек. Еще более тяжелая форма туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью – туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ). Для лечения этих форм у врачей имеется ограниченный набор лекарственных препаратов. Причинами развития лекарственно-устойчивых форм туберкулеза, как и в целом резистентности к антибиотикам, могут быть различные факторы, в частности незавершенный курс лечения или бесконтрольный прием антибиотиков до выявления заболевания туберкулезом.

«В России также отмечается рост распространенности туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью к противотуберкулезным препаратам. За последний год он составил 1,2%, увеличивается также рост числа случаев туберкулеза, ассоциированного с ВИЧ. К слову сказать, данная тенденция характерна как для Российской Федерации, так и для других стран с бременем туберкулеза», – говорит Дмитрий Костенников.

Он отмечает, что тенденция к росту числа больных МЛУ-туберкулезом в нашей стране в определенной степени связана с улучшением молекулярно­-генетической диагностики туберкулеза и расширением применения быстрых тестов на лекарственную устойчивость возбудителя.

Долгое время не было новых лекарств от туберкулеза. По словам главного фтизиатра Минздрава России, директора НИИ фтизиопульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Ирины Васильевой, в 2013 году, впервые за последние 45 лет, Всемирная организация здравоохранения разрешила к применению новый противотуберкулезный препарат, сейчас он производится в нашей стране и активно внедряется во фтизиатрическую практику. А в 2014 году в мире разрешен к использованию еще один новый препарат.

При этом она обращает внимание, что необходимо увеличивать финансирование закупок лекарств от туберкулеза, в первую очередь именно из-за роста пациентов с лекарственно устойчивой формой заболевания. Для них необходим более длительный курс лечения и более дорогими препаратами

До сих пор регионы обеспечивали закупку противотуберкулезных препаратов самостоятельно, а на обеспечение больных лекарственно устойчивой формой туберкулеза федеральный центр выделял трансферты. С 2017 г. закупка этих препаратов ведется централизованно Минздравом.

Справка

По данным ВОЗ, на сегодняшний день около трети населения мира инфицировано микобактерией туберкулеза. Ежегодно в мире заболевают более 10 млн человек, из них более 1 млн дети. Туберкулез является одной из основных причин смерти в мире, опережая по значимости ВИЧ и малярию. Ежегодно около 1,8 млн больных, включая более 200 тыс. детей, умирают. Туберкулез является основной причиной смерти людей с ВИЧ.

В Российской Федерации за последние 8 лет снизилась более чем на 37%, а смертность от туберкулеза — более чем на 65%. В 2016 г. смертность от туберкулеза снизилась более чем на 16,7 %. Установленный указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 показатель снижения смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения к 2018 году, был досрочно достигнут в 2013 г.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»