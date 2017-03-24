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На 3,2 млн рублей оштрафованы Росздравнадзором аптеки Ростовской области в 2016 году

ТО Росздравнадзора по Ростовской области проанализировал результаты контрольных мероприятий в сфере обращениях лекарственных средств и составил перечень типичных нарушений, допущенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при обращении лекарственных средств в 2016 году.

«Много лет подряд бич номер один — несоблюдение условий хранения фармацевтических препаратов, — говорит руководитель территориального органа Татьяна Полинская. — В ряде организаций были выявлены медикаменты с истекшими сроками годности, а также в учреждениях не организовано получение информации о недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средствах. Препарат может быть признан недоброкачественным, а медработники ничего не знают об этом. Довольно часто аптечные работники игнорируют правила уничтожения подобных лекарств в части надлежащего оформления актов проверок и сроков их направления в Росздравнадзор. По-прежнему распространен отпуск рецептурных препаратов без рецепта».

Результаты проверок ТО Росздравнадзора по Ростовской области в сфере обращения лекарственных средств в 2016 году

Статья КоАП РФ Количество составленных протоколов Количество предписаний об устранении выявленных нарушений Сумма наложенных административных штрафов Сумма взысканных административных штрафов
14.4.2. 163 163 1 608,0 тыс. руб. 1 346,0 тыс. руб.
14.43 37 37 1 507,0 тыс. руб. 1 440,0 тыс. руб.
19.5 12 12 170,0 тыс. руб. 170,0 тыс. руб.
Итого 209 209 3 285,0 тыс. руб. 2 956,0 тыс. руб.

Екатерина Погонцева
«Фармацевтический вестник»

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Март 24, 2017 | Просмотров: 17