На 3,2 млн рублей оштрафованы Росздравнадзором аптеки Ростовской области в 2016 году

ТО Росздравнадзора по Ростовской области проанализировал результаты контрольных мероприятий в сфере обращениях лекарственных средств и составил перечень типичных нарушений, допущенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при обращении лекарственных средств в 2016 году.
«Много лет подряд бич номер один — несоблюдение условий хранения фармацевтических препаратов, — говорит руководитель территориального органа Татьяна Полинская. — В ряде организаций были выявлены медикаменты с истекшими сроками годности, а также в учреждениях не организовано получение информации о недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средствах. Препарат может быть признан недоброкачественным, а медработники ничего не знают об этом. Довольно часто аптечные работники игнорируют правила уничтожения подобных лекарств в части надлежащего оформления актов проверок и сроков их направления в Росздравнадзор. По-прежнему распространен отпуск рецептурных препаратов без рецепта».
Результаты проверок ТО Росздравнадзора по Ростовской области в сфере обращения лекарственных средств в 2016 году
|Статья КоАП РФ
|Количество составленных протоколов
|Количество предписаний об устранении выявленных нарушений
|Сумма наложенных административных штрафов
|Сумма взысканных административных штрафов
|14.4.2.
|163
|163
|1 608,0 тыс. руб.
|1 346,0 тыс. руб.
|14.43
|37
|37
|1 507,0 тыс. руб.
|1 440,0 тыс. руб.
|19.5
|12
|12
|170,0 тыс. руб.
|170,0 тыс. руб.
|Итого
|209
|209
|3 285,0 тыс. руб.
|2 956,0 тыс. руб.
Екатерина Погонцева
«Фармацевтический вестник»