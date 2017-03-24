На 3,2 млн рублей оштрафованы Росздравнадзором аптеки Ростовской области в 2016 году

ТО Росздравнадзора по Ростовской области проанализировал результаты контрольных мероприятий в сфере обращениях лекарственных средств и составил перечень типичных нарушений, допущенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при обращении лекарственных средств в 2016 году.

«Много лет подряд бич номер один — несоблюдение условий хранения фармацевтических препаратов, — говорит руководитель территориального органа Татьяна Полинская. — В ряде организаций были выявлены медикаменты с истекшими сроками годности, а также в учреждениях не организовано получение информации о недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средствах. Препарат может быть признан недоброкачественным, а медработники ничего не знают об этом. Довольно часто аптечные работники игнорируют правила уничтожения подобных лекарств в части надлежащего оформления актов проверок и сроков их направления в Росздравнадзор. По-прежнему распространен отпуск рецептурных препаратов без рецепта».

Результаты проверок ТО Росздравнадзора по Ростовской области в сфере обращения лекарственных средств в 2016 году