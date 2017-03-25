Минэкономики предложило расширить функционал системы по контролю за закупками лекарств

Минэкономики предлагает использовать информационно-аналитическую систему (ИАС) мониторинга закупок лекарств не только для контроля цен на препараты, но и для отслеживания их количества в медучреждениях, их доступности, а также для проверки обоснованности назначения лекарств.

Соответствующее положение содержится в докладе Минэкономики Президенту России Владимиру Путину о ходе разработки ИАС.

Как следует из доклада, который должен был быть представлен 1 марта, Минэкономики успело подготовить нормативную базу для внедрения ИАС, а казначейство обеспечило взаимодействие Единой информационной системы (ЕИС) и ИАС.

Однако, как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Белом доме, знакомый с ходом разработки ИАС, систему «в работе еще никто не видел, и как она будет работать в «боевом» режиме, во взаимодействии с ЕИС, пока оценить невозможно».

ИАС должна была заработать в тестовом режиме с 1 марта 2017 года, в рабочем – с 1 января 2018 года, однако так и не была запущена.

По словам источника в Белом доме, основная проблема заключается в том, что Минздрав до сих пор не разработал ключевые акты: правила определения начальной цены контрактов и описание лекарственных препаратов как объектов закупок. Проекты документов были представлены еще в декабре 2016 года, однако их финальные версии до сих пор не утверждены.

«Правительство установило для проекта слишком короткие сроки, я не думаю, что пилотный проект системы начнет работать раньше чем через несколько месяцев. А на то, чтобы распространить систему на федеральный уровень, уйдет еще несколько лет», – считает глава DSM Group Сергей Шуляк. По его мнению, если правительство захочет в рамках ИАС контролировать еще и правильность назначения препаратов, то потребуется интеграция с системой электронных историй болезней, а на это уйдут годы.

«Что касается контроля за остатками препаратов у медучреждений, то для этой же цели изначально создавался проект с маркировкой лекарств и неясно, зачем системе дублировать чужие функции», – считает Шуляк.

В августе 2016 года Президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минфином, Казначейством РФ и ГК «Ростех» разработать и утвердить «дорожную карту» по созданию информационно-аналитической системы и обеспечить ее ввод в режиме тестовой эксплуатации с 1 марта 2017 года, а в рабочем режиме – с 1 января 2018 года.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, система позволит Минздраву сэкономить не менее 10% бюджета.

Источник: «Коммерсантъ»

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