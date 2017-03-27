Президент Венесуэлы обратился в ООН за помощью в разрешении лекарственного кризиса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился в ООН за помощью в разрешении лекарственного кризиса в стране, сообщает FirstWord Pharma.
Лекарственные препараты стали слишком дорогими для граждан Венесуэлы из-за продолжающегося экономического кризиса.
Николас Мадуро встретился с директором Программы ООН по развитию Джессикой Файета.
По информации Фармацевтической федерации Венесуэлы, 85% лекарственных средств на венесуэльском фармрынке не доступны для населения.
Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»