Индийский регулятор отложил одобрение сделки по приобретению Gland Pharma О перспективах реализации инвестиционных проектов АО «Фармасинтез» в Иркутской области » Президент Венесуэлы обратился в ООН за помощью в разрешении лекарственного кризиса Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился в ООН за помощью в разрешении лекарственного кризиса в стране, сообщает FirstWord Pharma. Лекарственные препараты стали слишком дорогими для граждан Венесуэлы из-за продолжающегося экономического кризиса. Николас Мадуро встретился с директором Программы ООН по развитию Джессикой Файета. По информации Фармацевтической федерации Венесуэлы, 85% лекарственных средств на венесуэльском фармрынке не доступны для населения. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»