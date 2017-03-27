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Президент Венесуэлы обратился в ООН за помощью в разрешении лекарственного кризиса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился в ООН за помощью в разрешении лекарственного кризиса в стране, сообщает FirstWord Pharma.

Лекарственные препараты стали слишком дорогими для граждан Венесуэлы из-за продолжающегося экономического кризиса.

Николас Мадуро встретился с директором Программы ООН по развитию Джессикой Файета.

По информации Фармацевтической федерации Венесуэлы, 85% лекарственных средств на венесуэльском фармрынке не доступны для населения.

Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»

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Март 27, 2017 | Просмотров: 13