«Нацимбио» начинает клиническое исследование первой отечественной поливалентной менингококковой вакцины

НПО «Микроген», входящее в «Национальную иммунобиологическую компанию», приступило к I фазе клинических исследований первой отечественной полисахаридной менингококковой вакцины против серотипов А и С. Доклинические исследования показали, что она хорошо переносится, безопасна и обладает высокой иммуногенной активностью. Первая фаза клинических исследований завершится до конца 2017 года.

Менингококковая инфекция – острое инфекционное заболевание. Как потенциально смертельная, эта инфекция всегда должна рассматриваться как медицинская чрезвычайная ситуация.

Для создания вакцины впервые в уфимском филиале «Микрогена» был внедрен управляемый реакторный метод культивирования вакцинных штаммов менингококков групп А и С. Новая вакцина будет производиться в реконструированном цехе поликомпонентных вакцин на уфимской площадке компании с использованием реакторов «БИОР».

«Реакторный метод автоматизирует ручной труд, является легко воспроизводимым и эффективным, позволяет масштабировать объемы производства», – заявил Сергей Горюнов, первый заместитель генерального директора «Микроген».

Сегодня в России не производятся поливалентные вакцины от менингита серотипов А и С. «Микроген» выпускает полисахаридную менингококковую моновакцину. Благодаря сотрудничеству уфимского филиала «Микроген» и московского предприятия по производству бактерийных препаратов имени Г.Н.Габричевского удалось произвести менингококковую вакцину, содержащую два серотипа бактерий.

«Доклинические исследования показали, что при введении лабораторным животным вакцина безопасна, обладает хорошей переносимостью и не оказывает отрицательного действия на генеративную функцию, – сообщил Алексей Ершов, начальник управления регистрации и медицинских исследований «Микроген». – Эту вакцину можно будет использовать в рамках календаря прививок по эпидемическим показаниям».

«Фармацевтический вестник»