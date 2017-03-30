FDA отказало Mylan в одобрении дженерика препарата Advair Геннадий Онищенко: преференций при госзакупках недостаточно » Китайская Fosun Pharmaceutical получила разрешение на приобретение индийской Gland Pharma Совет по содействию иностранным инвестициям Индии (FIPB) после недолгой паузы одобрил сделку по приобретению китайской фармацевтической компанией Fosun Pharmaceutical индийской фармкомпании Gland Pharma, сообщает FirstWord Pharma. Сумма сделки – 1,4 млрд долл. По условиям сделки, китайская компания покупает 86% акций Gland Pharma, в т.ч. 36% акций, принадлежавших американской частной инвестиционной компании KKR & Co. Сделка позволит Gland Pharma расширить присутствие в Африке, Европе и Японии. Эта сделка стала первой после того, как индийское правительство смягчило условия прямых иностранных инвестиций в страну. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»