Theranos достигла соглашения с регуляторными органами

Американская биотехнологическая компания Theranos согласилась не осуществлять лабораторные анализы крови в течение двух лет в обмен на снижение штрафа со стороны регуляторных органов в области здравоохранения, сообщает Reuters.

По условиям соглашения, лаборатории Theranos по проведению анализов крови прекращают работу на 2 года, а штраф, наложенный на компанию Центрами обеспечения услуг по программам Medicare и Medicaid (CMS), будет уменьшен до 30 тыс. долл. Кроме того, CMS отменят свое решение отозвать лицензию у лабораторий Theranos.

Theranos находилась под пристальным вниманием общественности с октября 2015 г., когда The Wall Street Journal поднял вопрос о способности компании осуществлять лабораторные анализы крови, используя всего несколько капель материала. Тогда CMS отозвал лицензию у лаборатории в г. Ньюарк (Калифорния) и наложил на компанию штраф, сумма которого не разглашалась.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»