ФАС России выявила завышение цен на семь иммунопрофилактических препаратов

ФАС России завершила третий этап сравнительного анализа цен на лекарства в России и других странах, в рамках которого проверялись цены на лекарственные препараты для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок (НКПП).

Ведомство выявило семь позиций лекарств, по которым цены в России превышают минимальные цены в отдельных референтных для России странах мира.

«Мы проанализировали данные о ценах в 42 странах. В результате обнаружили семь позиций лекарственных препаратов, по которым цены в России превышают минимальные цены в отдельных референтных для России странах мира», — отметила заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли Надежда Шаравская.

Перечень иммунобиологических лекарств для проведения прививок в рамках НКПП включает в себя 21 МНН, или 106 позиций лекарственных препаратов разных производителей, зарегистрированных в РФ в конкретных упаковках, сообщили в пресс-службе ФАС.

По результатам первого этапа исследования, в рамках которого проводился международный мониторинг цен на закупаемые по программе «7 нозологий» лекарства, было снижено 112 цен.

Как писал «ФВ», по итогам второго этапа исследования цен на лекарства, проводимого ФАС, фармпроизводители снизили в добровольном порядке 239 цен на лекарства для лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепатитов В и С.

«Фармацевтический вестник»