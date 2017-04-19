«Ангиолайн» проиграл суд против Виктора Вексельберга

Арбитражный суд Москвы в среду, 19 апреля, отказал компании – производителю стентов «Ангиолайн» в удовлетворении иска о защите деловой репутации к председателю совета директоров ГК «Ренова» Виктору Вексельбергу и ВГТРК.

Компания «Ангиолайн» обратилась в Арбитражный суд после интервью председателя совета директоров ГК «Ренова» Виктора Вексельберга. В октябре 2016 года бизнесмен в эфире телеканала «Россия 24» сказал, что «при потребности, превышающей сотню тысяч изделий, в России полукустарным методом производится чуть больше тысячи коронарных стентов, все остальное – импорт». В «Ангиолайне» решили, что эти слова наносят вред деловой репутации компании и других отечественных производителей, а также содержат заведомо ложные сведения о качестве продукции других игроков рынка, тем самым ограничивая конкуренцию.

В арбитраже Москвы «Ангиолайн» потребовал, чтобы Вексельберг опроверг это заявление в интервью на том же телеканале. Еще одним ответчиком по делу выступает ВГТРК. Истец подчеркивал, что ежегодно производит более 40 тысяч стентов, соответствующих мировым стандартам качества.

Пока шло рассмотрение иска, Виктор Вексельберг успел извиниться перед «Ангиолайном» в эфире «России 24». «Кстати, хотел бы воспользоваться моментом и попросить извинения у российского инвестора, компании «Анжиолайн», который занимается в Новосибирске производством коронарных стентов, и я приветствую такую инициативу, мы не одиноки, и чем больше будет такого рода компаний в этой отрасли, тем лучше», – сказал он (авторская орфография сохранена).

В «Ангиолайне» не согласились принять извинения в таком формате и заявили, что отзывать иск не собираются. На заседании 19 апреля представитель Вексельберга утверждал, что озвученная в интервью информация не содержит сведений в отношении истца и касается ситуации, сложившейся на рынке коронарных стентов России в целом. «В интервью он действительно оперирует данными – неважно в данном случае, соответствуют они действительности или нет, – о количестве выпускаемых стентов в России. Но он оперирует ими не с целью дискредитировать российских производителей, а с целью продемонстрировать недостаточность отечественной продукции для нужд рынка», – заявил юрист.

На уточняющий вопрос истца, откуда Вексельберг получил сведения о структуре российского рынка коронарных стентов, его представитель ответил, что «это оценочное суждение»: «Он считает так, прочитал где-нибудь в интернете».

Представитель «Ангиолайна» парировала, что, начиная с 2015 года «Стентекс» (совместное предприятие с Medtronic, входящее в ГК «Ренова») «целенаправленно совершает действия по занятию доминирующего положения на рынке стентов» и к тому же является единственным поставщиком этой продукции для государственных нужд: «Соответственно, Виктор Феликсович Вексельберг имеет прямую заинтересованность в продвижении продукции компании «Стентекс». И высказываясь о том, что в России производится меньше одной тысячи стентов, он умаляет достоинства продукции российских производителей».

При этом общий объем отечественного производства стентов достигает 60 тысяч в год, а производителей всего три – помимо «Ангиолайна» это пензенский завод «НаноМед» и компания «Стентоник». По мнению члена совета директоров «Ангиолайна» Натальи Лебедевой, на таком узком рынке упоминание российского производства в негативном ключе является маркером и напрямую влияет на деловую репутацию отечественных производителей, в том числе «Ангиолайна».

Тем не менее суд принял сторону ответчика и отказал производителю в удовлетворении иска.

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