«Сервье» будет производить в России пероральный антикоагулянт Эдоксабан

АО «Сервье» и Дайичи Санкио Европа подписали стратегическое лицензионное соглашение, в соответствии с которым АО «Сервье» получает права на производство (упаковка) на своем фармацевтическом заводе в Москве (Россия) перорального антикоагулянта эдоксабан и его дальнейшее коммерческое продвижение в Албании, Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдове, Черногории, России, Сербии, Таджикистане, Туркменистане, Украине, Узбекистане после его государственной регистрации уполномоченными органами в сфере обращения лекарственных средств.

Эдоксабан – таблетированный пероральный антикоагулянт нового поколения, применяемый один раз в сутки, является высокоселективным прямым обратимым ингибитором фактора Xa; был разработан компанией Дайичи Санкио Ко Лтд. Ингибирование фактора Ха в ходе каскада реакций коагуляции приводит к снижению выработки тромбина, увеличению времени свертывания крови, что снижает риск образования тромбов. В Европе эдоксабан применяется для профилактики инсульта и системной эмболии у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий (НКФП), для лечения венозных тромбоэмболий (ВТЭ), в том числе рецидивов тромбоза глубоких вен (ТГВ), и тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) у взрослых. Основанием для регистрации для медицинского применения лекарственного препарата являются результаты международной программы клинической разработки, которая включает два клинических исследования 3 фазы: Hokusai-VTE и ENGAGE AF-TIMI 48.

Эдоксабан зарегистрирован и применяется для лечения пациентов как лекарственный препарат LIXIANA® в Швейцарии, Японии, Южной Корее, Тайване, Таиланде, Гонконге, Великобритании, Германии, Ирландии, Нидерландах, Италии, Испании, Австрии, Португалии и др. странах Европейского союза.

Жером Гаве, управляющий директор компании Сервье в России и странах ЕАЭС:

«В нашей повседневной деятельности мы стремимся к постоянному совершенствованию методов лечения хронических неинфекционных заболеваний. Я убежден, что эдоксабан эффективно дополнит существующий портфель лекарственных препаратов компании для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и внесет значительный вклад в улучшение результатов лечения пациентов, страдающих ССЗ, способствуя не только улучшению качества их жизни, но и ее продолжительности».

Оливер Аппельханс, старший вице-президент компании Дайичи Санкио Европа ГмбХ, также подчеркнул:

«Мы рады сотрудничеству с компанией Сервье в России – авторитетной и уважаемой организацией, обладающей богатым опытом в области производства и маркетинга лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в России и странах СНГ».

Сервье – международная фармацевтическая компания, находящаяся под управлением некоммерческого фонда, вторая по величине французская фармацевтическая компания в мире с широкой представленностью бизнеса — 148 стран мира, 5 континентов, более 21 тысячи сотрудников. Годовой оборот Сервье в 2016 году составил 4 миллиарда евро. Высокие темпы роста компании обусловлены постоянным развитием и поиском инноваций в пяти ключевых областях: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологические, иммуновоспалительные и нейродегенеративные заболевания. Являясь полностью независимой, Группа Сервье реинвестирует 25% оборота (без учета дженериков) в научные исследования и разработки, а всю прибыль — в развитие.

Группа Дайичи Санкио занимается созданием и поставками инновационных лекарственных препаратов как на сформированные, так и на развивающиеся рынки, которые предназначены для удовлетворения имеющихся и новых потенциальных медицинских потребностей пациентов. Обладая более чем 100-летним научным опытом и представительствами более, чем в 20 странах, компания Дайичи Санкио и ее 16 000 сотрудников по всему миру опираются на богатое наследие инноваций и надежный ассортимент перспективных новых препаратов, предназначенных для помощи людям.

gmpnews