Портфельная компания РОСНАНО «НоваМедика» запускает Технологический центр по созданию инновационных лекарственных средств

Российская фармацевтическая компания «НоваМедика» (портфельная компания РОСНАНО) открыла технологический центр для разработки и пилотного производства инновационных лекарственных препаратов. Он состоит из комплекса научно-исследовательских лабораторий и производственных участков с уникальными для российской фармацевтической отрасли и одними из лучших в Европе технологическими возможностями. Ключевой задачей Технологического центра является разработка сложных лекарственных препаратов орального применения разных фармако-терапевтических групп, в том числе для лечения сердечно-сосудистых и гастроэнтерологических заболеваний, заболеваний центральной нервной системы, а также создание обезболивающих средств нового поколения.
В R&D-лабораториях Техноцентра, которые были запущены в эксплуатацию в конце 2016 года, уже ведется работа над пятью проектами в рамках собственной R&D-программы «НоваМедики». Еще четыре проекта стартуют в течение года. Это препараты с инновационными системами доставки действующего вещества, изменяющие биодоступность лекарств и позволяющие совмещать в одной дозе несовместимые ранее вещества. Благодаря этому разрабатываемые лекарства будут обладать новыми возможностями для применения, а также принципиально превосходить многие существующие препараты-аналоги по эффективности и безопасности.
Инвестиции в создание центра, расположенного в Технополисе «Москва», составили 945 млн рублей. Возможности центра позволяют осуществлять на его площадях 15–20 научно-исследовательских проектов и производить до 40 млн единиц продукции в год. Инновационные разработки будут патентоваться и продвигаться не только в России, но и на международных рынках. «НоваМедика» собирается развивать научное сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными фармацевтическими компаниями, научными и технологическими центрами, университетами и стартапами.
Развитие собственного портфеля лекарственных средств является важной, но не единственной задачей, стоящей перед технологическим центром компании «НоваМедика».
Компания планирует развивать партнерства и выполнять заказы по разработке препаратов для зарубежных и отечественных компаний. Глобальный рынок фармакологических разработок составляет $8–10 млрд в год, российский, растущий на 15–20% в год, — около 1 млрд рублей. К 2022 году НоваМедика планирует занять около 20% российского рынка.
«Сегодня мы открываем предприятие, которое без преувеличения можно отнести к „большой фарме“. Здесь установлено сверхсовременное оборудование, позволяющее вести исследование на недоступном ранее в России уровне. Препараты, которые здесь будут выпускаться, разработаны крупнейшими мировыми производителями, но принципиальное отличие НоваМедики в том, что мы не будем просто выпускать дженерики, как делают многие — лабораторный комплекс позволяет вести собственные разработки. Особенно хотелось отметить роль московских властей. Без их поддержки, без того инфраструктурного комплекса, который создан в Технополисе, нам было бы на порядок сложнее», — сказал Председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.
«Создание Техноцентра значительно ускорит процесс разработки и вывода на рынок отечественных инновационных лекарственных средств. Но чтобы насытить российский рынок лекарствами, в которых остро нуждаются российские пациенты, нужно работать по всем направлениям. Сегодня мы запустили Технологический центр в Москве, а уже в мае — в рамках партнерства НоваМедики с Pfizer — начнем строительство GMP-завода по производству стерильных инъекционных препаратов в Калужской области. На этом заводе будет локализовано более 30 жизненно важных препаратов для лечения тяжелых бактериальных и грибковых инфекций, сердечно-сосудистых, воспалительных и онкологических заболеваний», — отметил член Совета директоров компании «НоваМедика» Леонид Меламед.
«Запуск современного Технологического центра НоваМедики — это важный шаг в развитие R&D-индустрии России, которая с одной стороны является индикатором социально-экономического развития государства, а с другой — связующим звеном цепочки импортозамещения в высокотехнологичной отрасли нашей страны», — прокомментировал вице-президент Фонда «Сколково», исполнительный директор кластера биомедицинских технологий Кирилл Каем.