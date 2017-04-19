Портфельная компания РОСНАНО «НоваМедика» запускает Технологический центр по созданию инновационных лекарственных средств

Российская фармацевтическая компания «НоваМедика» (портфельная компания РОСНАНО) открыла технологический центр для разработки и пилотного производства инновационных лекарственных препаратов. Он состоит из комплекса научно-исследовательских лабораторий и производственных участков с уникальными для российской фармацевтической отрасли и одними из лучших в Европе технологическими возможностями. Ключевой задачей Технологического центра является разработка сложных лекарственных препаратов орального применения разных фармако-терапевтических групп, в том числе для лечения сердечно-сосудистых и гастроэнтерологических заболеваний, заболеваний центральной нервной системы, а также создание обезболивающих средств нового поколения.

В R&D-лабораториях Техноцентра, которые были запущены в эксплуатацию в конце 2016 года, уже ведется работа над пятью проектами в рамках собственной R&D-программы «НоваМедики». Еще четыре проекта стартуют в течение года. Это препараты с инновационными системами доставки действующего вещества, изменяющие биодоступность лекарств и позволяющие совмещать в одной дозе несовместимые ранее вещества. Благодаря этому разрабатываемые лекарства будут обладать новыми возможностями для применения, а также принципиально превосходить многие существующие препараты-аналоги по эффективности и безопасности.

Инвестиции в создание центра, расположенного в Технополисе «Москва», составили 945 млн рублей. Возможности центра позволяют осуществлять на его площадях 15–20 научно-исследовательских проектов и производить до 40 млн единиц продукции в год. Инновационные разработки будут патентоваться и продвигаться не только в России, но и на международных рынках. «НоваМедика» собирается развивать научное сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными фармацевтическими компаниями, научными и технологическими центрами, университетами и стартапами.

Развитие собственного портфеля лекарственных средств является важной, но не единственной задачей, стоящей перед технологическим центром компании «НоваМедика».

Компания планирует развивать партнерства и выполнять заказы по разработке препаратов для зарубежных и отечественных компаний. Глобальный рынок фармакологических разработок составляет $8–10 млрд в год, российский, растущий на 15–20% в год, — около 1 млрд рублей. К 2022 году НоваМедика планирует занять около 20% российского рынка.

«Сегодня мы открываем предприятие, которое без преувеличения можно отнести к „большой фарме“. Здесь установлено сверхсовременное оборудование, позволяющее вести исследование на недоступном ранее в России уровне. Препараты, которые здесь будут выпускаться, разработаны крупнейшими мировыми производителями, но принципиальное отличие НоваМедики в том, что мы не будем просто выпускать дженерики, как делают многие — лабораторный комплекс позволяет вести собственные разработки. Особенно хотелось отметить роль московских властей. Без их поддержки, без того инфраструктурного комплекса, который создан в Технополисе, нам было бы на порядок сложнее», — сказал Председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.