Сельские больницы без аптек получат лекарства по программе «Семь нозологий»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, разрешающее поставку лекарств для лечения редких (орфанных) заболеваний по программе «Семь нозологий» в больницы и поликлиники, не имеющие права торговать лекарствами (без лицензии на фармацевтическую деятельность).

«Это будет способствовать совершенствованию лекарственного обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, повысит доступность лекарственной помощи сельскому населению, проживающему в удаленных и труднодоступных районах», – говорится в сообщении Правительства России.

Как сообщалось в октябре прошлого года, перечень высокозатратных заболеваний, входящих в программу «Семь нозологий», может быть расширен – этот вопрос обсуждался в Правительстве РФ.

В России зарегистрировано более 15 тысяч пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, более 7 тысяч из них – дети. Стоимость лечения одного пациента с редким заболеванием в России составляет примерно 2,12 млн рублей в год.

Источник: Правительство России

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