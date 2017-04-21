В Думе предложили разрешить закупку лекарств без конкурса на сумму до 600 тысяч рублей

Депутаты от «Единой России» Максим Иванов, Игорь Игошин и Лев Ковпак внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, увеличивающий до 600 тысяч рублей предельную сумму закупки лекарств без конкурса у единственного поставщика.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы отмечают, что в медицинской практике «нередки ситуации, когда для пациента необходимо срочно закупить конкретное средство», в связи с чем действующее законодательство допускает закупку необходимого препарата у единственного поставщика. Однако максимальная сумма контракта при этом не может превышать 200 тысяч рублей.

«Однако со времени принятия данной законодательной нормы цены существенно возросли. В больницы поступают пациенты, которым назначены лекарственные препараты, стоимость даже одной упаковки которых превышает 200 тысяч рублей… Так, стоимость препарата ибрутиниб в настоящее время составляет, согласно поступающим данным, 490–500 тысяч рублей. Цена лекарства Сутент достигает 250 тысяч рублей», – поясняют авторы законопроекта.

Таким образом, невозможно осуществить закупку по некоторым препаратам в течение одного дня и «онкологические больные вынуждены ждать необходимое срочно лечение длительное время».

В связи с этим депутаты предлагают увеличить максимальную сумму закупки лекарственных средств у единственного поставщика с 200 тысяч рублей до 600 тысяч.

Аналогичный законопроект был внесен в Госдуму Верховным советом Республики Хакасия в октябре 2016 года. Тогда предлагалось поднять эту планку до 400 тысяч рублей.

Источник: Госдума

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