Отменяется госрегистрация препаратов: «Ритонавир», «Трилипикс®», «Корприл®», «СР-Кларен»

Согласно информации, опубликованной на портале «Государственного реестра лекарственных средств», Министерством зравоохранения РФ принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения препаратов: «Ритонавир», «Трилипикс®», «Корприл®», «СР-Кларен» .

Ритонавир (МНН — Ритонавир) — регистрационное удостоверение ЛП-001409 от 11.01.2012г., выдано ООО «Диалогфарма», Россия; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг; производство ООО «Макиз-Фарма», Россия.

Трилипикс® (МНН — Холина фенофибрат) — регистрационное удостоверение ЛП-001501 от 13.02.2012 г., выдано Эбботт Лэбораториз ГмбХ, Германия; капсулы с модифицированным высвобождением, 45 мг, 135 мг; производство Майлан Лэбораториз САС, Франция.

Корприл® (МНН — Рамиприл) — регистрационное удостоверение ЛП-001316 от 01.12.2011 г., выдано Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд, Индия; капсулы, 2,5 мг, 5 мг, 10 мг; производство Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд, Индия.

СР-Кларен (МНН — Кларитромицин) — регистрационное удостоверение ЛП-001452 от 24.01.2012г., выдано Эдж Фарма Прайвет Лимитед, Индия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг; производство Эдж Фарма Прайвет Лимитед, Индия.

Министерство здравоохранения РФ приняло данные решение в связи с неподтверждением государственной регистрации лекарственных препаратов по результатам экспертизы качества лекарственных средств и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата.

gmpnews