Виктор Дмитриев: Инновации без экспортного потенциала – не инновации

«Важно отличать реальные инновации от фейка. Мы должны четко оценивать польза-риск, польза-бюджет и принимать решение по внедрению в практику по принципу «семь раз отмерь – один отрежь» , — рассказал Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев на VIII ежегодном форуме инновационных технологий Infospace.

В своей речи Виктор Дмитриев отметил, что любой инновационный продукт интересен, когда не замыкается на один рынок. Например, отечественный препарат Кортексин, который несмотря на включение в список ЖНВЛП, никогда не будет на рынке ЕС, потому что по мнению специалистов доказательной медицины, не имеет клинической перспективы.

«Инновации без экспортного потенциала – не инновации», — подчеркнул спикер.

Вопрос рационального использования бюджетных средств в текущей экономической ситуации крайне актуален. Если посмотреть на реализацию программы «Фарма-2020», то основной акцент по разработке новых препаратов сделан на лекарственные препараты высокого ценового сегмента, что определяется высокозатратным исследованием и производством.

«И при этом упускаются препараты низкого ценового сегмента. А это как раз 85% потребления. Говоря об инновациях, всегда нужно помнить о балансе. Потому что карман один, и увлекаясь инновациям, мы порой забываем о том, что необходимо ежедневно системе здравоохранения и наоборот», — подчеркнул Виктор Дмитриев.

Проходящий ежегодно с 2010 года форум InfoSpace нацелен на развитие взаимодействия между государством и частным капиталом с целью создания благоприятного инновационного климата. Среди организаторов и участников мероприятия Минобрнауки, РАН, Роснано, Роскосмос и др.

Пресс-служба АРФП

gmpnews