ФАС России возбудила дело в отношении ООО «Новартис Фарма»

Компания подозревается в установлении монопольно высокой цены на лекарственный препарат «Тайверб»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело по признакам нарушения ООО «Новартис Фарма» пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции1.

Признаки нарушения антимонопольного законодательства ФАС России усматривает в необоснованном увеличении цены монопольного лекарственного препарата «Тайверб» (МНН «Лапатиниб») на 35 % в январе 2016 года.

Дело возбуждено в связи с обращением Правительства Москвы, которое является покупателем лекарственного препарата «Тайверб» для обеспечения пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

«В рамках расследования компании Новартис Фарма придётся объяснить антимонопольному органу причины и обоснованность роста цены на лекарственный препарат «Тайверб» со 118 до 159 тысяч рублей за одну упаковку, учитывая монопольное положение на рынке», — прокомментировал возбуждение дела начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Тимофей Нижегородцев.

1 В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе установление, поддержание монопольно высокой цены товара.

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