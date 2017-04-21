Эксперт: прямые договоры аптек с производителями – не массовое явление

ЦВ «Протек» не опасается уменьшения спроса на дистрибьюторские услуги со стороны аптек. Об этом на открытии нового складского комплекса рассказал генеральный директор компании Дмитрий Погребинский.
«Явление прямых договоров не массовое. Это связано с тем, что такая возможность есть у аптечных сетей, имеющих устойчивое финансовое положение», – отметил он. Г-н Погребинский также добавил, что в будущем «Протек» сможет предоставлять складские помещения для хранения лекарств аптечным сетям, заключившим прямые договоры с производителями.
Однако пока компания осваивает новый склад. За полтора года построен новый терминал мощностью 42 тыс. палето-мест с несколькими температурными режимами хранения. По словам президента Группы компаний «Протек» Вадима Музяева, инвестиции в комплекс составили 1,6 млрд руб.
Склад будет оказывать услуги по хранению товаров производителям. При этом, как отметил председатель правления Группы компаний Вадим Якунин, это высоко производительный терминал. Он напрямую связан с дистрибьюторским комплексом, куда фармкомпании могут поставлять лекарства в течение двух часов со своего склада.
«В начале года мы сомневались, сумеем ли быстро заполнить 50% мощностей. Но на сегодняшний день комплекс заполнен уже более чем на 60%. Летом мы начнем проектирование нового комплекса», – рассказал Погребинский.
Первыми клиентами стали компании «Сотекс», Jhonson&Jhonson, Egis.
Елена Калиновская
«Фармацевтический вестник»