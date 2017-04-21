Компании Большой фармы почти полностью зависят от повышения цен на лекарства

Аналитики банка Credit Suisse сделали вывод, что в 2016 г. рост цен на рецептурные лекарственные препараты составил 9,8%, а чистые цены (за вычетом всех скидок) выросли на 6%, сообщает FirstWord Pharma.

По данным отчета, в 2016 г. рост чистых цен в США составил в денежном выражении 8,7 млрд долл., что эквивалентно 100%-му показателю роста прибыли на акцию по всему сектору.

Эксперты поясняют, что фармпроизводители были вынуждены повышать цены на свою продукцию в 2012 и 2013 гг. в самый разгар патентного обвала. При этом повышение цен является основным фактором роста прибыли и в настоящее время.

Как говорится в отчете, рост выручки компаний Biogen, Eli Lilly, AbbVie, Allergan, Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD), Pfizer и Amgen, по меньшей мере, на 100% зависит от повышения цен на их продукцию.

Наименее зависимы от повышения цен компании BioMarin Pharmaceutical, Gilead Sciences, Novo Nordisk и Regeneron Pharmaceuticals.

В 2016 г. объем скидок составил 37,5% против 35,7% годом ранее.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»