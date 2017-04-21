RBV Capital инвестировал в американскую биотех-компанию Bonti

Российский фонд RBV Capital, созданный при участии государственного фонда РВК и компании «Р-Фарм», возглавил второй раунд инвестиций на общую сумму $11,7 млн в частную американскую биотехнологическую компанию Bonti.

По условиям соглашения, место в совете директоров Bonti получил Алексей Конов – партнер RBV Capital и генеральный директор его управляющей компании «РусБио Венчурс», созданной РВК и «Р-Фармом» в декабре 2014 года.

«Средства, полученные в рамках этого раунда, будут направлены на дальнейшую разработку EB-001, уникального ботулинического нейротоксина, предназначенного для использования в ряде лечебных и эстетических целей. Рыночный потенциал нового продукта оценивается в несколько миллиардов долларов годового оборота», – сообщили в пресс-службе Bonti.

Кроме того, полученные средства позволят компании завершить вторую фазу клинических испытаний по эстетическим показаниям, а также начать вторую фазу клинических испытаний EB-001 в качестве неопиоидной терапии для лечения скелетно-мышечной боли во второй половине 2017 года и ускорить получение промежуточных данных по этому показанию до конца года.

В 2015 году компания Bonti привлекла $8,9 млн инвестиций в ходе первого раунда финансирования. Таким образом, общая сумма инвестиций на данный момент составила более $20 млн.

В 2016 году крупная дженериковая фармкомпания Allergan приобрела американского разработчика препаратов генной терапии RetroSense Therapeutics, другую портфельную компанию RBV Capital. Сумма сделки составила $60 млн.

RBV Capital – венчурный фонд под управлением УК «РусБио Венчурс», создан в 2014 году Российской венчурной компанией совместно с «Р-Фарм» для инвестирования в инновационные биомедицинские проекты. Фонд отбирает в свой портфель проекты в области биофармацевтики, биомедицинских технологий и сервисов, биоинформационных технологий, медицинского приборостроения и здравоохранения, а также проекты на стыке этих отраслей. Не менее 50% всех средств должно быть инвестировано в российские компании и в компании, развивающие свой бизнес в России. Часть проектов фонд намерен реализовать на глобальных рынках «с целью обеспечения полноценного участия отечественной биомедицины в процессах глобализации».

Bonti – биотехнологическая компания со штаб-квартирой в Ньюпорт-Бич (Калифорния). Компания основана экспертами в области нейротоксинов, выходцами из компании Allergan. Основные направления деятельности компании – работа с нейротоксинами, эстетическая медицина и анальгезия.

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