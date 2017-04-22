Иммуноонкологический препарат пембролизумаб стал коммерчески доступен в России

Компания MSD (MerckSharp & Dohme) и группа компаний «Р-Фарм» сообщают, что иммуноонкологический препарат пембролизумаб стал коммерчески доступен в России. Приобрести его можно в аптеках, а также учреждениям здравоохранения во всех субъектах Российской Федерации.

Генеральный директор MSD в России Марван Акар:

«Мы воодушевлены тем, что новейшие иммуноонкологические технологии теперь будут доступны в России в рамках широкой клинической практики для пациентов с метастатической меланомой и раком легкого. Это тяжелые заболевания, которые трудно поддаются лечению. Мы нацелены на активное сотрудничество с государством, научно-медицинским сообществом и пациентскими организациями, чтобы пембролизумаб помог увеличить продолжительность и качество жизни как можно большего числа пациентов, которым он может быть назначен».

Генеральный директор группы компаний «Р-Фарм» Василий Игнатьев:

«Выпуск данного препарата знаменует собой очередной шаг, направленный на повышение уровня доступности наиболее современной и эффективной иммунобиологической терапии для российских пациентов. Появление на российском рынке иммунобиологических препаратов открывает перед нами новый спектр возможностей, позволяет существенным образом снизить негативное воздействие, оказываемое на человеческий организм в процессе лечения злокачественных новообразований».

В России пембролизумаб одобрен для лечения пациентов с метастатической меланомой, а также пациентов с распространенным PD-L1-позитивным немелкоклеточным раком легкого, которым не помогла химиотерапия . По оценкам экспертов, в стране насчитывается более 10 000 таких пациентов .

В связи с высокой социальной значимостью и востребованностью препарата объявляется о запуске программы по повышению доступности пембролизумаба. Она предусматривает комплексную работу по следующим трем направлениям:

«Пациент» — Развитие программы клинических исследований пембролизумаба. В 80 центрах по всей России проводятся клинические исследования пембролизумаба по 11 типам злокачественных новообразований с участием более 2 000 пациентов.

— Развитие программы клинических исследований пембролизумаба. В 80 центрах по всей России проводятся клинические исследования пембролизумаба по 11 типам злокачественных новообразований с участием более 2 000 пациентов. «Государство» — Включение пембролизумаба в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Взаимодействие с регионами по внедрению иммуноонкологических технологий в систему здравоохранения субъектов РФ. Программы предусматривают реализацию медико-социальных проектов и проектов ГЧП в сфере здравоохранения, а также проведение информационно-просветительских кампаний с целью профилактики и ранней диагностики онкозаболеваний.

— Включение пембролизумаба в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Взаимодействие с регионами по внедрению иммуноонкологических технологий в систему здравоохранения субъектов РФ. Программы предусматривают реализацию медико-социальных проектов и проектов ГЧП в сфере здравоохранения, а также проведение информационно-просветительских кампаний с целью профилактики и ранней диагностики онкозаболеваний. «Сообщество» — Взаимодействие с научно-медицинским сообществом. В данном направлении ведется информационно-образовательная деятельность с участием ведущих специалистов РФ. Взаимодействие с экспертными организациями. В партнерстве с Центром экономики здравоохранения МШУ Сколково и Национальным научно-исследовательским институтом общественного здоровья им. Н. А. Семашко проводится комплексная оценка перспектив внедрения инновационных технологий в систему онкологической помощи в России.

Пембролизумаб является инновационным иммунноонкологическим препаратом. В отличие от химиотерапии и таргетной терапии, он помогает собственному иммунитету человека бороться со злокачественным новообразованием. В клинических исследованиях была доказана высокая эффективность пембролизумаба при менее выраженных побочных эффектах по сравнению со стандартным лечением. Например, при применении препарата 40-45% пациентов с распространенной меланомой смогут прожить 3 года. (Для пациентов, получающих химиотерапию, этот показатель не превышает 5% , для таргетной терапии – 24% ). У пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого с высокой экспрессией PD-L1 терапия пембролизумабом позволила увеличить общую выживаемость на 46% по сравнению со стандартной терапией.

Пембролизумаб также продемонстрировал высокую фармакоэкономическую эффективность. Было доказано, что его применение приводит к сокращению общих прямых медицинских затрат на лечение пациентов в рамках программы государственных гарантий по сравнению со стандартным лечением . Кроме того, благодаря наличию биомаркера врач может назначать препарат только тем пациентам, у которых он будет наиболее эффективен, что также способствует экономии бюджетных средств.

По состоянию на конец 2016 года, пембролизумаб зарегистрирован в более чем 50 странах мира, включая США, Израиль, страны Европейского союза, Канаду, Турцию и Индию. В США препарат зарегистрирован для применения у пациентов с метастатической меланомой, метастатическим раком легкого с гиперэкспрессией PD-L1 в первой линии терапии, рецидивирующими метастатическими опухолями головы и шеи, а также лимфомой Ходжкина.

Пембролизумаб производится на заводе MSD в Ирландии. Завершающий этап производства осуществляется на заводе АО «Ортат», входящем в группу компаний «Р-Фарм».

gmpnews