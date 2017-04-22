АРФП: Выпускники сегодня не готовы к реальной работе в фармпромышленности

20 апреля в Орле состоялось выездное заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, организованное совместно с Администрацией Орловской области и Орловской торгово-промышленной палатой, в котором принял участие член Совета ТПП РФ, Генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Выступая на заседании, он отметил актуальность и значение кадрового обеспечения отрасли. Подготовка кадров для предприятий фармацевтической и медицинской промышленности должна соответствовать современным стандартам и требованиям производства.

По словам Генерального директора АРФП, выпускники сегодня не готовы к реальной работе в фармацевтической промышленности.

«У студентов есть знания, но они не готовы для работы на фармпредприятии. Мы опросили более 400 представителей фармпредприятий и выяснили, что студенты даже не представляют структуру фармкомпании и плохо представляют свое будущее в ней. Как минимальный запрос — они видят себя первостольником в аптеке, как максимальный — директором компании», — отметил спикер.

Также Виктор Дмитриев рассказал, что многие выпускники, несмотря на красные дипломы, не могут правильно написать резюме и изложить свои пожелания в резюме.

Ассоциация Российских фармацевтических производителей в течение восьми лет проводит Всероссийскую фармацевтическую олимпиаду для студентов медицинских и фармацевтических вузов. ВСФО дает возможность студентам проверить свои знания, оценить умение работать в команде, проверить свою стрессоустойчивость, соотнести свои знания с реальными потребностями работодателя в рамках заданий и мастер-классов. Победители Олимпиады получают право на стажировку в компаниях членах-АРФП. А для фармацевтических компаний ВСФО – отличная возможность пообщаться с потенциальными сотрудниками, рассказать студентам о тонкостях профессии и понять запросы молодых кадров.

Пресс-служба АРФП

gmpnews