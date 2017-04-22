«Неофарм» начинает активную экспансию в регионы с Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге будут открыты как традиционные аптеки «Неофарм», так и дискаунтер «Столички». Как рассказал «ФВ» генеральный директор компании Евгений Нифантьев, торговая марка будет определяться в зависимости от локации фармточки.

По словам Евгения Нифантьева, компания начала реализовать стратегию регионального развития, на которую до конца года будет потрачено около 100 млн руб.

Стоит отметить, что за последнее время уже вторая крупная сеть объявила об открытии аптек в Санкт-Петербурге. Несколько дней назад об этом заявила «Ригла», которая в северной столице планирует развивать сеть «Живика».

В свою очередь Евгений Нифантьев отметил, что приветствует здоровую конкуренцию, которая всегда выгодна и рынку, и покупателю. «Максимальную долю рынка в 100% никто никогда не возьмет, ни один игрок. Так что делить не будем, а будем развиваться, каждый в соответствии со своим планам. И кто будет развиваться лучше, и скажем так, найдет лучший путь к сердцу покупателя, тот соответственно и возьмет большую долю рынка», – заключил он.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»