В I квартале 2017 года поставки вет. АФИ в Россию увеличились на 20%

Аналитическая компания RNC Pharma представляет обновление БД Импорт ветеринарных ЛП и кормовых добавок в Россию по итогам марта и 1 кв. 2017 г.

По итогам периода январь-март 2017 г. в нашу страну было ввезено вет. продукции на сумму 11,2 млрд. руб. (в ценах выпуска в свободное обращение). Большая часть этой суммы приходится на кормовые добавки и премиксы (5,8 млрд. руб.) и вет. ЛП (5,0 млрд. руб.). Рублёвая динамика поставок по обоим группам отрицательная: -11,7% по кормовым добавкам, -9,6% по вет. АФИ. А вот поставки вет. АФИ, показывают рост на уровне почти 20%, хотя и занимают сравнительно небольшую долю в общем объёме продуктовой категории.

Отрицательная динамика поставок в денежном эквиваленте с лихвой компенсировалась значительным ростом натуральных объёмов импорта. За 1 квартал 2017 г. в нашу страну было ввезено порядка 6 млн. упак. вет. ЛП – на 27% больше, чем годом ранее. Поставки кормовых добавок составили почти 1,8 млн. упак., при этом за год они выросли на 23%. При этом импорт АФИ вообще установил своеобразный рекорд, за год их ввоз в нашу страну увеличился на 62% и по итогам 1 кв. 2017 г. составляли 256,6 тонн.

Среди вет. ЛП лидирует ветеринарное подразделение «МСД», доля компании в общем объёме ввезённой продукции за исследуемый период составила порядка 32%. При этом за прошедший год, даже несмотря на общее сокращение объёмов импорта, поставки выросли на 3% в рублях. По группе кормовых добавок в 1 кв. 2016 безусловный лидер китайская «Нинся Эппен биотех», компания контролирует 23% импорта в рамках категории, правда за год динамика в рублях составила менее 0,6%. В отношении ввоза вет. АФИ закономерно лидирует так же китайский производитель – «Гобан Фармасьютикал» (провинция Чжэцзян), на компанию пришлось порядка 11% импорта вет. АФИ, правда за год поставки сократились на 27% при расчёте в рублях.

gmpnews