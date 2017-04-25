Резидент «Сколково» нашел самого эффективного продуцента мощнейшего антиоксиданта

Сотрудники компании «Соликсант», резидента биомедицинского кластера Фонда, обнаружили в российском водоеме микроводоросль, которая является самым эффективным из известных продуцентов фукоксантина. Этот мощный антиоксидант способствует сжиганию жира и, возможно, обладает также противовоспалительными и противораковыми свойствами. Исследователи отчитались о результатах работы в ведущем профильном научном журнале и сейчас с помощью ЦИС готовятся запатентовать линейку штаммов-продуцентов биологически активных веществ.

Исследование стало возможным благодаря минигранту, который компания «Соликсант» получила от Фонда «Сколково» в рамках проекта по созданию корма для креветок на основе микроводорослей. «Корм состоит из нескольких компонентов, в том числе микроводорослей, в которых содержатся антиоксиданты. Работа началась около полутора лет назад и заметно активизировалась полгода назад, когда мы получили грантовое финансирование от Фонда, — рассказал Sk.ru гендиректор «Соликсанта» Денис Кузьмин. – В итоге выяснилось, что микроводоросли, относящиеся к роду Mallomonas, являются самыми эффективными продуцентами фукоксантина». Это подтверждает проведенная специалистами «Соликсанта» и их коллегами из нескольких российских научных организаций, в частности, Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, количественная оценка того, сколько фукоксантина способна накапливать микроводоросль Mallomonas.

Результаты исследования были опубликованы в рецензируемом журнале Algal Research. Это самое авторитетное научное издание, посвященное микроводорослевой биологии. «Тот факт, что статья появилась в столь уважаемом издании, панель рецензентов которого состоит из ведущих мировых экспертов, является убедительным доказательством качества проделанной нами работы», — отмечает Денис Кузьмин. Он надеется, что публикация в Algal Research даст «Сколиксанту» новые точки взаимодействия с компаниями-производителями пищевых продуктов, спортивного питания и т.д. За фукоксантином, уверяет г-н Кузьмин, будущее диетологии. Крупные компании находятся в активном поиске источника этих молекул.

Совместно с ЦИС «Сколково» представители «Соликсанта» готовят серию патентных заявок на перспективные штаммы микроводорослей продуцентов биологически активных веществ. «Запатентовать штамм микроводоросли, выделенный из российского водоема, можно. Мы описали ее и депонировали во Всероссийскую коллекцию промышленных микроорганизмов. Это означает, что теперь любой, кто найдет такой же микроорганизм, не сможет его использовать в биотехнологиях без согласования с «Соликсантом», — отмечает г-н Кузьмин.

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