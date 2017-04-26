Serum Institute приобретает чешскую компанию Nanotherapeutics за 72 млн евро

Индийская компания Serum Institute приобретает чешскую биофармацевтическую компанию Nanotherapeutics за 72 млн евро, сообщает FiercePharma.

За счет этого приобретения к 2020 г. Serum Institute надеется стать крупнейшим производителем инъекционной формы вакцины против полиомиелита, увеличив производительность в 4 раза.

Предприятие, которое компания получила вместе с покупкой Nanotherapeutics, раньше принадлежало Baxter. Serum Institute намерена вложить 30-40 млн евро в модернизацию завода, который через 2-3 года может стать крупнейшим в мире предприятием по производству инъекционной формы вакцины против полиомиелита.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»