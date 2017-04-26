AlphaRM: объем коммерческого аптечного рынка в марте вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

Объем аптечного рынка в России в марте 2017 года, по оценке аналитической компании AlphaRM, составил 96,5 млрд руб. и вырос на 11,2% в рублях по сравнению с мартом прошлого года и на 6% по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время из-за колебаний курсов валют прирост марта к марту составил 35% в долларах США и 40% в европейской валюте. По итогам квартала объем аптечного рынка составил 281,5 млрд руб. и вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Из-за неравномерного падения курсов валют (курс евро квартал к кварталу упал на 29%, а доллара на 16%) прирост в долларах США составил 36%, а в евро — 60%.

По итогам первого квартала количество аптечных учреждений по России увеличилось на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и превысило 60 400 точек. Наибольшая доля аптечных точек приходится на Центральный федеральный округ – 29%, далее следуют Приволжский и Сибирский федеральные округа с 21 и 13% соответственно.

Наибольшая доля в продажах приходится на Центральный федеральный округ – 32%, далее следуют Приволжский федеральный округ с 18% и Сибирский и Северо-Западный федеральные округа с 12%. Наибольший прирост по сравнению с мартом предыдущего года показал Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа и составил 16 и 13% соответственно. В этих округах наибольший прирост показали Ставропольский край – 25% и Нижегородская область – 22%. Наименьший прирост показал Сибирский федеральный округ – 7%. Остальные приросли примерно на 10% по сравнению с предыдущим годом.

«Фармацевтический вестник»