Квартальная прибыль Biogen упала на 23% AlphaRM: объем коммерческого аптечного рынка в марте вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. » Teva рассматривает возможность продажи онкобизнеса Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd. рассматривает возможность продажи подразделения по разработке противоопухолевых препаратов с целью ослабления долгового бремени, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По мнению источников, бизнес может привлечь внимание частных инвестиционных фондов и фармацевтических компаний. В 2016 г. объем продаж онкоподразделения Teva сократился на 5% и составил 1,14 млрд долл. Кроме того, Teva уже пригласила экспертов банка Morgan Stanley для поиска потенциальных покупателей на подразделение по препаратам для женского здоровья. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»