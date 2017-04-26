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Teva рассматривает возможность продажи онкобизнеса

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd. рассматривает возможность продажи подразделения по разработке противоопухолевых препаратов с целью ослабления долгового бремени, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По мнению источников, бизнес может привлечь внимание частных инвестиционных фондов и фармацевтических компаний.

В 2016 г. объем продаж онкоподразделения Teva сократился на 5% и составил 1,14 млрд долл.

Кроме того, Teva уже пригласила экспертов банка Morgan Stanley для поиска потенциальных покупателей на подразделение по препаратам для женского здоровья.

Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»

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Апрель 26, 2017 | Просмотров: 70