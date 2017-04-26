Компания «Активный компонент» зарегистрировала сделку по приобретению земельного участка в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

24 апреля «Активный компонент» получил документы из Росреестра на земельный участок площадью 5 га и здания площадью 20 тыс. кв. м , которые ранее принадлежали Домостроительному комбинату. Объект расположен по соседству с новым заводом фармацевтической компании «Герофарм», в производственной зоне «Восточная».

Сразу после майских праздников компания запустит тендер на проектирование нового производства. Объем инвестиций в покупку и оборудование нового производства составит 2 млрд рублей, 30% — собственные средства, остальная часть – привлеченные инвестиции. На новом участке «Активный компонент» планирует построить крупнейший в Европе завод по производству активных фармацевтических субстанций (с его запуском объем производства копании вырастет в 4 раза, до 4,5 млрд рублей в год).

— Мы планируем осуществить на этой площадке концепцию Life Science Park, согласно которой на данных площадях будут располагаться: кафедра химического синтеза СПХФА, наш завод, а также лаборатории и производства наших профильных партнеров, — рассказал «ФВ» Александр Семенов, президент и совладелец «Активного компонента».

Запуск нового производства ожидается к концу 2019-го. Планируется, что завод будет выпускать фармацевтические субстанции для внутреннего и внешнего рынка.

— Кроме этого мы планируем , скорее всего, во время МПЭФ – заключить соглашение о сотрудничестве с петербургским правительством, где пропишем совместные обязательства: по инвестициям, с нашей стороны, и помощью в подготовке инфраструктуры со стороны правительства Санкт-Петербурга. А к осени надеемся выйти на подписание между нами, Минпромторгом и правительством Санкт-Петербурга специнвестконтракта, — сообщил Александр Семенов.

На сегодня «Активный компонент» выпускает около 35-40 тонн продукции ежегодно. Компания работает не только с российскими производителями ЛП, но и с производителями из Сербии, Израиля и Германии.

Ольга Островская

«Фармацевтический вестник»