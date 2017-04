Novartis оштрафована в Южной Корее почти на 49 млн долл. Фармакопейный комитет ЕАЭС разрабатывает стандарты качества лекарственных средств » Какие компании получили самый высокий доход от продаж на мировом фармацевтическом рынке: итоги 2016 г. Биофармацевтическая индустрия очень динамична. Игроки Большой Фармы в 2016 г. прибегали к разнообразным способам увеличения дохода. Одни из них делали ставку на инновационные препараты, а другие активно разрабатывали биосимиляры — аналоги лекарственных средств биологического происхождения, утративших эксклюзивность. Фармкомпании продуктивно работали во многих направлениях медицины, но особенно перспективным представляется развитие передовых клеточных и генных технологий, например, в области иммунологической онкологии и лечения нейродегенеративных заболеваний. Для переориентации отраслевых приоритетов и реализации стратегий развития компании обменивались активами и пополняли продуктовые портфели. В данной публикации можно будет ознакомиться с пятеркой лидеров мирового фармрынка по доходу от продаж по итогам 2016 г., а также методами, которые помогли компаниям достичь столь больших высот. Биофармацевтическая индустрия очень динамична. Игроки Большой Фармы в 2016 г. прибегали к разнообразным способам увеличения дохода. Одни из них делали ставку на инновационные препараты, а другие активно разрабатывали биосимиляры — аналоги лекарственных средств биологического происхождения, утративших эксклюзивность. Фармкомпании продуктивно работали во многих направлениях медицины, но особенно перспективным представляется развитие передовых клеточных и генных технологий, например, в области иммунологической онкологии и лечения нейродегенеративных заболеваний.Для переориентации отраслевых приоритетов и реализации стратегий развития компании обменивались активами и пополняли продуктовые портфели. В данной публикации можно будет ознакомиться с пятеркой лидеров мирового фармрынка по доходу от продаж по итогам 2016 г., а также методами, которые помогли компаниям достичь столь больших высот. Не для всех игроков Большой Фармы 2016 г. принес ощутимую выгоду с точки зрения увеличения доходов от продаж. 4 компании из указанной пятерки увеличили свой доход от продаж в 2016 г. по сравнению с 2015 г. (таблица), но значимый прирост показателя характерен только для компаний «Pfizer» и «Roche» (8 и 5% соответственно). Для «Johnson & Johnson» и «Roche» указан суммарный доход от продаж всех подразделений. Таблица Рейтинг крупнейших фармкомпаний по доходу от продаж на мировом рынке по итогам 2016 г. с указанием данного показателя за 2015 г. №

п/п Компания Доход от продаж на мировом рынке, млрд дол. США 2016 г. 2015 г. 1 «Johnson & Johnson» 70,89 70,04 2 «Pfizer» 52,82 48,85 3 «Roche» 50,11 47,7 4 «Novartis» 48,52 49,41 5 «Merck & Co» 39,8 39,5 Для увеличения доходов от продаж фармацевтические компании активно разрабатывают новые препараты, ищут возможности для приобретения «удачных» активов и пути активизации продвижения продуктов на рынке. Рассмотрим, какие стратегические шаги предпринимали компании из вышеуказанного топ-5 в 2016 г. «JOHNSON & JOHNSON» Компания известна тем, что регулярно пополняет мировой фармрынок новыми продуктами, при этом ее акционеры могут сохранять спокойствие ввиду стабильности котировок акций. Суммарный доход от продаж для всех подразделений компании «Johnson & Johnson» в 2016 г. составил 71,9 млрд дол. США, а глобальный объем продаж фармацевтического подразделения компании — 33,5 млрд дол. с 6,5% приростом данного показателя по сравнению с 2015 г. 2016 г. стал «выдающимся» для препарата для лечения рака крови Imbruvica (ибрутиниб): объем его продаж в денежном выражении составил 1,2 млрд дол., увеличившись на 86% по сравнению с 2015 г. Это первый в своем классе ингибитор тирозинкиназы Брутона, который компания «Johnson & Johnson» выпустила совместно с «AbbVie». Согласно прогнозу компании «EvaluatePharma», этот препарат в 2022 г. займет 3-е место в рейтинге самых продаваемых блокбастеров для лечения онкологических заболеваний в мире с прогнозируемым доходом от продаж на уровне 8,29 млрд дол. Компания «Johnson & Johnson», безусловно, вошла в 2017 г. в лучшей форме, чем в 2016 г. За это время она сделала несколько важных шагов. Самым крупным из них была сложная сделка на сумму 30 млрд дол., переговоры относительно которой начались в 2016 г. и завершились в январе 2017 г. «Johnson & Johnson» приобрела швейцарскую биотехнологическую компанию «Actelion Pharmaceutical Ltd.» и за 280 дол. за акцию получила швейцарский биотехнологический портфель перспективных лекарственных средств, включающий Opsumit (мацитентан) и Uptravi (селексипаг) — препараты для лечения легочной артериальной гипертензии. Как только сделка будет завершена, компания ожидает увидеть стремительный рост прибыли благодаря продажам этих препаратов, которые в 2016 г. принесли доход более 1 млрд дол. На фондовом рынке компания «Johnson & Johnson» продолжает сохранять высокую доходность. В 2016 г. стоимость ее акций возросла на 12% по сравнению с 2015 г. По приросту котировок акций компания расположилась между «GlaxoSmithKline» (14%) и «Merck & Co» (11%). Это положение рассматривают как «безопасную гавань» на зыбком фармацевтическом рынке. Компания «Johnson & Johnson» уверенно продвигает на рынок новые лекарственные средства благодаря профессиональной работе специалистов по маркетингу. Генеральный директор «Johnson & Johnson» Алекс Горски (Alex Gorsky) заявил, что в 2017 г. профессиональный маркетинг поможет достичь увеличения прибыли на 4–5% по сравнению с 2016 г. По прогнозам специалистов компании, в 2017 г. доход от продаж составит 74,1–74,8 млрд дол., а скорректированная прибыль — 6,93–7,08 дол. за акцию. «PFIZER» В 2016 г. должно было состояться важное событие на мировом фармацевтическом рынке — слияние компаний «Pfizer Inc.» и «Allergan», но сделка была аннулирована. Несмотря на это, компания «Pfizer» объявила об увеличении прибыли в 2016 г. и расширяет область сбыта, чтобы сохранить этот рост. Компания «Pfizer» укрепляет свои позиции на мировом рынке: в 2016 г. объем ее продаж в денежном выражении увеличился на 5% (2,2 млрд дол.) по сравнению с 2015 г. и достиг 48,1 млрд дол. В США повышение этого показателя было более значительным, доход от продаж увеличился на 21% (4,7 млрд дол.) за указанный период. Важную роль в этом сыграл ряд продуктов: препарат для лечения рака молочной железы Ibrance (палбоциклиб), противоэпилептическое средство Lyrica (прегабалин), антикоагулянт Eliquis (апиксабан), препарат для лечения артрита Xeljanz (тофацитиниб) и для избавления от никотиновой зависимости Chantix (варениклин). Суммарно за рассматриваемый период объем их продаж в денежном выражении увеличился более чем на 2,8 млрд дол. Палбоциклиб продемонстрировал «взлет» дохода от продаж с 723 млн дол. в 2015 г. до 2,14 млрд дол. в 2016 г. Компания предполагает, что в будущем этот продукт будет приносить больше прибыли, поскольку врачи станут назначать его более широкому кругу пациентов. Между тем, апиксабан поднял волнение на рынке нового поколения антикоагулянтов. После умеренного старта препарата «Pfizer» и ее партнер «Bristol-Myers Squibb» вложили значительные усилия в его маркетинг, и по количеству вложенных в маркетирование средств этот препарат догоняет Xarelto (ривароксабан) компании «Johnson and Johnson». В 2016 г. компании «Pfizer» удалось заключить несколько важных сделок, которые, по ее мнению, будут способствовать увеличению дохода. В августе она приобрела компанию «Medivation», которая была лакомым кус­ком для многих игроков Большой Фармы. Заключив соглашение о покупке, компания «Pfizer» получила права на препарат для лечения рака предстательной железы Xtandi (энзалутамид). Перед этим «Pfizer» приобрела «Anacor Pharmaceuticals» и заполучила права на потенциальный блокбастер для лечения экземы Eucrisa (крисаборол), одобренный регуляторными органами США в декабре 2016 г. Компания не собирается останавливаться на достигнутом. Она планирует и дальше совершать покупки, которые обеспечат рост прибыли, заявил Фрэнк Д’Амелио (Frank D’Amelio), финансовый директор компании. И если США рассмотрит налоговые реформы, затрагивающие поступление денежных средств из-за границы, то «Pfizer» получит широкое пространство для совершения таких покупок. «ROCHE» Компания «Roche» получает стабильный доход от успешного портфеля онкологических блокбастеров, таких как Avastin (бевацизумаб), Herceptin (трастузумаб) и Rituxan (ритуксимаб). По сравнению с 2015 г. доход от продаж на мировом рынке этой швейцарской компании увеличился на 4% в 2016 г., а чистая прибыль — на 7% (9,8 млрд дол.). Аналитики компании рассчитали, что в 2017 г. рост объема продаж сохранится на этом уровне. Главный исполнительный директор Северин Шван (Severin Schwan) предполагает, что в будущем главной движущей силой фармацевтического производителя станут инновации. Новые продукты «Roche», такие как Perjeta (пертузумаб) и Kadcyla (трастузумаб эмтанзин), предназначены для лечения агрессивного метастазирующего рака молочной железы. Фармацевтическая компания протестировала их комбинации с проверенными временем препаратами. В случае успеха такой подход может стимулировать продажи как более ранних, так и новых лекарственных средств. Применение комбинации Herceptin и Perjeta увеличило доход от продаж этих продуктов. В 2016 г. объем продаж первого препарата в денежном выражении увеличился на 4% (до 6,7 млрд дол.) по сравнению с 2015 г., а второго — на 26% (до 1,8 млрд дол.), что позволило ему занять 4-е место в рейтинге продуктов компании «Roche» по доходу от продаж за 2016 г. Для препарата Kadcyla этот показатель повысился на 7% (до 821 млн дол) за указанный период. Tecentriq (атезолизумаб) от «Roche» — первый продукт, разработанный компанией в сфере иммунологической онкологии. Есть мнение, что доход от продаж препарата «взлетит» в ближайшем будущем, так как Tecentriq в октябре 2016 г. получил одобрение Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (U.S. Food and Drug Administration — FDA) для лечения немелкоклеточного рака легкого. Ранее препарат был одобрен для лечения уротелиальной карциномы — наиболее распространенной онкопатологии мочевого пузыря. Компания «Roche» в 2016 г. запустила 4 новых препарата и 9 диагностических тестов, и в 2017 г. ожидает получения некоторых ключевых разрешений контролирующих органов, включая одобрение Ocrevus (окрелизумаб) — потенциального препарата для лечения рассеянного склероза, который может стать самым перспективным лончем в 2017 г. «NOVARTIS» В результате масштабного обмена активами (в объеме 25 млрд дол.), «Novartis» продала свое ветеринарное подразделение («Novartis Animal Health») компании «Eli Lilly», а вакцинный бизнес — «GlaxoSmithKline» в обмен на некоторые онкологические активы британского фармацевтического производителя. Сделки были проведены в рамках того, что швейцарская компания сфокусировалась в основном на лекарственных средствах для лечения онкологических заболеваний. «Novartis» играет решающую роль в быстром развитии сферы иммунологической онкологии. Компания сосредоточилась на следующей волне лекарственных средств в этой перспективной области и имеет в разработке ассортимент потенциальных препаратов. Осенью компания «Novartis» добилась для молекулы LEE011 приоритетного рассмотрения FDA. Это вещество также известно как рибоциклиб и может составить конкуренцию Ibrance — известному продукту компании «Pfizer» в области онкологии. Аналитическая компания «EvaluatePharma» рассматривает рибоциклиб как перспективный лонч года, а его прогнозируемый доход от продаж в 2022 г. исчисляют в 1,6 млрд дол. Генеральный директор компании «Novartis» Джо Джименес (Joe Jimenez) утверждает, что биосимиляры в будущем станут ключевой движущей силой увеличения дохода компании. В августе 2017 г. ожидают одобрения FDA для биосимиляра Enbrel (этанерцеп), ингибитора фактора некроза опухоли производства компании «Amgen». «Novartis» планирует выпускать биосимиляры препаратов Humira (адалимумаб, «AbbVie»), Rituxan (ритуксимаб, «Biogen») и Remicade (инфликсимаб, «Johnson & Johnson») в ближайшем будущем. Д. Джименес также ожидает увеличения доходов компании благодаря новым продуктам, например, Cosentyx (секукинамаб), препарату для лечения псориаза. Он получил статус блокбастера в 2016 г., достигнув объема продаж в денежном выражении в размере 1,1 млрд дол. Компания «Novartis» заинтересована в проведении сделок по слиянию и поглощению стоимостью до 5 млрд дол. и планирует активно продолжать деятельность в этой сфере. «MERCKС & CO» Компания «Merkс & Co» в 2016 г. увеличила свои доходы на мировом рынке на 1% по сравнению с 2015 г. и смотрит в будущее с оптимизмом. Для нее важной контрольной точкой стало то, что в 2016 г. препарат Keytruda (пембролизумаб) получил статус блокбастера с уровнем дохода от продаж 1,4 млрд дол. — это большой прорыв по сравнению с доходом 566 млн дол. в 2015 г. Препарат составил конкуренцию Opdivo (ниволумаб), продукту компании «Bristol-Myers Squibb». Компания «Merkс & Co» работала в период значительной неустойчивости и неопределенности, включая текущую политическую и законодательную среду в США, как заявил генеральный директор компании Кэн Фрайзер (Ken Frazier) инвесторам и аналитикам компании на конференции в конце 2016 г. Тем не менее, он полагает, что игроки Большой Фармы выдержат эти неопределенности за счет своих широких и сбалансированных продуктовых предложений. «Merkс & Co» стала одной из ведущих фармкомпаний по приросту котировок акций в 2016 г., уступая по этому показателю только «GlaxoSmithKline» и «Johnson & Johnson». Компания смогла увеличить мировой доход от продаж Januvia (ситаглиптин) в 2016 г. по сравнению с 2015 г., что стало важной победой, поскольку интенсивная конкуренция среди препаратов для лечения сахарного диабета ударила по прибыли некоторых конкурентов. За указанный период объем продаж Januvia в денежном выражении увеличился на 2%, достигнув 6,1 млрд дол. Вакцина против вируса папилломы человека Gardasil стала еще одним успешным продуктом компании «Merkс & Co». Франшиза обусловила двукратный прирост дохода от продаж вакцины: за 2016 г. показатель повысился до 2,17 млрд дол. Входя в 2017 г., компания считает, что ее рентабельность повышается, и это приведет к увеличению чистой прибыли на 1 акцию. В 2016 г. в США этот показатель составил 2,04 дол., а его диапазон в 2017 г. исчисляют как 2,47–2,62 дол. После оглашения финансовых итогов 2016 г. компания «Merkс & Co» заявила о том, что кандидат в препараты для терапии ВИЧ — доравирин — показал значительный успех в III фазе клинических исследований и после выхода на рынок сможет стать достойным конкурентом препарата Prezista (дарунавир) компании «Johnson & Johnson». ИТОГИ Крупные фармацевтические компании обладают значительным потенциалом для балансировки в сложных условиях на мировом рынке благодаря широкому продуктовому портфелю. В 2016 г. игроки Большой Фармы делали ставки как на проверенные и инновационные препараты, так и на разработку биосимиляров, вкладывали инвестиции в разработку продуктов в новых для себя сферах медицины, например, иммунологической онкологии, обменивались активами и пополняли продуктовые портфели, чтобы увеличить доходы от продаж в будущем. Ирина Симончук

По материалам www.fiercepharma.com,

www.novartis.com, www.jnj.com, www.roche.com,

www.pfizer.com, www.evaluategroup.com apteka.ua