Стоимость годовой терапии болезни Баттена препаратом Brineura составит 486 тыс. долл.

Американская биофармацевтическая компания BioMarin Pharmaceutical заявила о том, что стоимость годовой терапии препаратом Brineura составит 486 тыс. долл. c учетом скидок, пишет FiercePharma.

Brineura предназначен для лечения редкого смертельного заболевания — болезни Баттена. Болезнь Баттена — это генетическое дегенеративное заболевание, начинающееся в детском возрасте и быстро прогрессирующее. Дети, страдающие от этого заболевания, к 6 годам теряют способность ходить и разговаривать. К 8-12 годам болезнь, как правило, приводит к летальному исходу.

После того, как FDA одобрило препарат, BioMarin Pharmaceutical объявила о стоимости терапии. Сообщается, что цена на одну упаковку составляет 27 тыс. долл., при этом упаковки хватает на 2 недели. Таким образом, годовая терапия обойдется пациентам в 702 тыс. долл., однако компания заявила о том, что с учетом скидок стоимость составит 486 тыс. долл.

Такую цену фармпроизводитель объяснил высокой степенью инновационности препарата, неудовлетворенностью спроса на подобные лекарственные средства и небольшим количеством пациентов, страдающих от этого заболевания.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»