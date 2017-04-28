В I квартале 2017 г. объем продаж AbbVie увеличился на 10,1%

В I квартале 2017 г. объем продаж американской фармацевтической компании AbbVie увеличился на 10,1% и составил 6,5 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Объем продаж препарата Humira вырос на 15,1% – до 4,1 млрд долл., что соответствует прогнозам аналитиков. Квартальная прибыль составила 1,7 млрд долл. против 1,4 млрд долл. годом ранее.

В августе 2016 г. AbbVie направила в суд иск о нарушении патентных прав на Humira со стороны американской биотехнологической компанией Amgen, разработавшей его аналог Amjevita, одобренный FDA месяцем позже.

Квартальный объем продаж препарата Imbruvica вырос на 44,7% – до 551 млн долл., превысив ожидания аналитиков (540 млн долл.). Продажи препарата Viekira сократились на 36,3% – до 363 млн долл.

По прогнозу AbbVie, в 2017 г. прибыль на акцию составит 5,44–5,54 долл. Аналитики ожидают 5,49–5,50 долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»