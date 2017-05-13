Кировская фармкомпания обеспечила бесплатными лекарствами местные больницы

По договоренности с врио губернатора Игорем Васильевым АО «АВВА РУС» поставило лечебным учреждениям региона препараты на сумму более 800 тысяч рублей.

О благотворительных поставках лекарств глава Кировской области Игорь Васильев договорился в ноябре прошлого года с гендиректором АО «АВВА РУС» Алексеем Егоровым и директором кировского филиала компании Ольгой Гордиенко. В апреле 2017 года АВВА РУС при координации областного минздрава обеспечила лекарствами собственного производства 7 лечебно-профилактических учреждений Кирова и Кировской области.

– В прошлом году мы также оказали благотворительную помощь лекарственными препаратами собственного производства четырем лечебным учреждениям Кирова и области. В апреле этого года лекарства получили уже шесть медучреждений Кирова и одна районная больница. Планируем в дальнейшем расширить помощь районным учреждениям, – рассказала Ольга Гордиенко.

Лекарства от АВВА РУС получили областной клинический противотуберкулезный диспансер, кировская областная детская клиническая больница, Северная клиническая больница скорой медицинской помощи, областной госпиталь для ветеранов войн, городская клиническая больница №6 «Лепсе», фаленская центральная районная больница и кировская областная клиническая больница.

В общей сложности компании поставила в медучреждения препаратов на сумму 840 762,12 руб.

Напомним, правительство региона считает фармакологию одной из точек роста региональной экономики и активно взаимодействует с местными предприятиями. С АВВА РУС правительство подписало дорожную карту, которая предусматривает увеличение количества рабочих мест, рост инвестиций и развитие инфраструктуры.

– С приходом на должность главы региона Игоря Васильева, на мой взгляд, произошел просто сумасшедший прорыв во взаимоотношениях бизнеса и власти. Мы получила огромную поддержку от правительства, подписали дорожную карту, которую 100% выполняем. Приятно осознавать, что заверения правительства области о развитии фармацевтической отрасли не расходятся с делом, – ранее говорила Ольга Гордиенко.

1istochnik