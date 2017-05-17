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Южнокорейская Celltrion ожидает быстрый старт продаж биосимиляра Rituxan в Европе

Южнокорейская фармацевтическая компания Celltrion ожидает быстрое начало продаж своего биосимиляра препарата Rituxan швейцарской компании Roche в Европе, сообщает Business Insider.

Разработанный южнокорейской компанией биосимиляр препарата Remicade завоевал треть рынка в течение года после лонча.

Такой же успех в Celltrion ожидают и по аналогу Rituxan.

Швейцарская Novartis также получила одобрение европейского регулятора на свой биосимиляр Rituxan.

По данным IMS Health, благодаря биосимилярам к 2020 г. расходы на лекарства в США и Европе сократятся на 100 млрд долл.

Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»

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Май 17, 2017 | Просмотров: 54