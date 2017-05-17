Южнокорейская Celltrion ожидает быстрый старт продаж биосимиляра Rituxan в Европе

Южнокорейская фармацевтическая компания Celltrion ожидает быстрое начало продаж своего биосимиляра препарата Rituxan швейцарской компании Roche в Европе, сообщает Business Insider.
Разработанный южнокорейской компанией биосимиляр препарата Remicade завоевал треть рынка в течение года после лонча.
Такой же успех в Celltrion ожидают и по аналогу Rituxan.
Швейцарская Novartis также получила одобрение европейского регулятора на свой биосимиляр Rituxan.
По данным IMS Health, благодаря биосимилярам к 2020 г. расходы на лекарства в США и Европе сократятся на 100 млрд долл.
Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»