AIPM: усугубилась ситуация с регистрацией воспроизведенных препаратов до истечения срока действия патентов Merck KGaA рассматривает вопрос о выделении трех бизнес-юнитов в отдельные подразделения » Южнокорейская Celltrion ожидает быстрый старт продаж биосимиляра Rituxan в Европе Южнокорейская фармацевтическая компания Celltrion ожидает быстрое начало продаж своего биосимиляра препарата Rituxan швейцарской компании Roche в Европе, сообщает Business Insider. Разработанный южнокорейской компанией биосимиляр препарата Remicade завоевал треть рынка в течение года после лонча. Такой же успех в Celltrion ожидают и по аналогу Rituxan. Швейцарская Novartis также получила одобрение европейского регулятора на свой биосимиляр Rituxan. По данным IMS Health, благодаря биосимилярам к 2020 г. расходы на лекарства в США и Европе сократятся на 100 млрд долл. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»