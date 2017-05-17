AIPM: усугубилась ситуация с регистрацией воспроизведенных препаратов до истечения срока действия патентов

Об этом заявили члены ассоциации AIPM в ходе Российского фармацевтического форума, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

По предварительным оценкам ассоциации, на сегодняшний день зарегистрировано порядка 7-8 дженериков до окончания действия патентов на оригинальные препараты. В основном это онкопрепараты. Мало того, на эти дженерики также зарегистрирована цена, которая на 20% ниже стоимости оригинального препарата, заявил президента группы компаний Novartis Вадим Власов. Принимать участие в торгах эти дженерики по закону не имеют права, но заказчики, назначая аукционы, ориентируются на их цену, что приводит к срыву торгов.

«Создается двусмысленная ситуация, которая нас очень тревожит», — подчеркнул Вадим Власов.

Члены AIPM выступили с предложением на законодательном уровне создать механизм патентной проверки на этапе регистрации препарата, ставить в известность оригинатора о начале процесса регистрации дженерика до окончания срока патентной защиты, а также запретить регистрировать цену на дженерик до падения патента и указывать в ГРЛС, с какого срока этот дженерик может обращаться на рынке.

Процесс появления большого количества случаев регистрации подобных дженериков может быть связан с активным лоббированием норм принудительного лицензирования.

«Но это только некое предположение», — подчеркнула генеральный директор компании Sanofi в России, председатель совета директоров AIPM Наира Адамян.

На фото: Вадим Власов.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»