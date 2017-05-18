ФАС оценит российский рынок презервативов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) анализирует российский рынок презервативов, чтобы разработать механизмы снижения их стоимости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Такой анализ рынка проводится во исполнение пункта 20 плана мероприятий по реализации стратегии (противодействия распространению ВИЧ. — Vademecum)», – рассказал представитель ФАС.

Поручение снизить цены на презервативы и другие барьерные контрацептивы содержится в Плане мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденном Правительством РФ 20 апреля.

Ответственными за исполнение этого мероприятия назначены ФАС, Минпромторг, Росздравнадзор и Минздрав. Срок исполнения – III квартал 2017 года.

Государственная стратегия по борьбе с ВИЧ-инфекцией до 2020 года была утверждена премьер-министром России Дмитрием Медведевым 20 октября 2016 года. Цель стратегии – предупредить развитие эпидемии ВИЧ в России, снизить количество новых случаев болезни и смертность от СПИДа. Планируется, что достижению этих показателей будет способствовать увеличение охвата тестированием на вирус иммунодефицита, а также рост числа пациентов, получающих АРВ-терапию. Стратегия также предполагает повышение информированности населения в вопросах профилактики ВИЧ.

Источник: ТАСС

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