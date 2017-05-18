По инициативе Teva в РФ стартовала Программа поддержки пациентов с рассеянным склерозом

В мае 2017 года заработала Программа поддержки пациентов с рассеянным склерозом, призванная повысить качество жизни людей с этим тяжелым инвалидизирующим заболеванием. Программа помогает соблюдать предписанный режим лечения и оказывает поддержку пациентам и их родственникам по многим актуальным вопросам, касающимся болезни и терапии. Этот инструмент был разработан специалистами компании Teva на глобальном уровне в тесном сотрудничестве с представителями медицинского и пациентского сообществ. В России данная инициатива стала логичным продолжением масштабной социальной программы «Ради Себя. Ради свободы», адресованной людям с рассеянным склерозом (РС).

При постановке диагноза РС жизнь человека кардинально меняется, причем не только в физическом, но и в психологическом плане. При соблюдении назначенного режима терапии пациент с РС может в течение многих лет быть активен и не зависеть от помощи окружающих. Но большинство пациентов с этим заболеванием – молодые, полные сил люди, и им непросто смириться с мыслью о том, что для ведения привычного образа жизни им предстоит лечение. Именно для преодоления этого барьера, а также для обучения технике правильного введения инъекций создана Программа поддержки пациентов. Она предоставляет несколько путей персонализированной поддержки: горячая линия, индивидуальное обучение с медицинской сестрой технике подкожного введения препарата, ведение дневника инъекций, персональные обучающие видеоинструкции TelesofiaTeva.

Рассылка видеоинструкций через смс или e-mail TelesofiaTeva (с греческого: τῆλε «далеко», и σοφία — «мудрость, разумность, наука») стала одной из ключевых составляющих Программы. Это гид по заболеванию для пациента с РС, информирующий о жизни в новых условиях, и источник поддержки. Вместе с этим инновационным инструментом пациент сможет лучше адаптироваться к заболеванию, понять, что он не одинок, и получать удовольствие от жизни. TelesofiaTeva содержит максимум полезной практической информации: как правильно хранить препарат, как чередовать точки введения подкожных инъекций, как путешествовать и многое другое.

Кроме того, в Программе существуют и другие способы поддержки. В частности, это дневник инъекций – эффективный инструмент мониторинга и отслеживания инъекций. Медицинские сестры проводят с пациентами индивидуальные тренинги, обучая людей с РС правильному выполнению подкожных инъекций. Все это позволяет снизить риск развития нежелательных явлений.

Специалисты, работающие по Программе поддержки, проводят интервью, которые помогают пациенту понять важность соблюдения рекомендаций врача. Также в рамках Программы работает горячая телефонная линия, куда люди с РС могут обратиться, чтобы повысить осведомленность о заболевании и терапии.

Стать участниками Программы по предложению лечащего врача могут не только сами пациенты, которые находятся на лечении препаратом Копаксон® 40, но и их близкие, члены семей, поскольку зачастую именно они оказывают помощь людям с РС.

Предусматривается, что участники будут давать оценку удовлетворенности каждым этапом и инструментом Программы. С учетом этого в ее работу будут вноситься необходимые дополнения и изменения, чтобы потребности пациентов удовлетворялись максимально полно.

«Мы надеемся, что Программа поддержки пациентов окажет практическую и психологическую помощь людям с РС и их родственникам. Teva предлагает и внедряет комплексные решения, призванные повысить качество жизни пациентов. Аналогичные программы поддержки пациентов с рассеянным склерозом компания уже запустила в 13 странах – и везде они продемонстрировали высокую востребованность и эффективность, а также уменьшили сложности, связанные с техникой проведения подкожных инъекций. Мы надеемся, что Программа станет важным фактором улучшения физического, психологического и социального самочувствия для многих пациентов с рассеянным склерозом, находящихся на лечении препаратом Копаксон® 40», – прокомментировал медицинский директор Teva Россия, СНГ и Евразия Рустам Галеев.

gmpnews