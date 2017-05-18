Сергей Цыб обозначил позицию Минпромторга по вопросам взаимодействия с фармотраслью

В Санкт-Петербурге прошел Российский Фармацевтический Форум, в рамках которого состоялся открытый диалог по вопросам регуляторных и законодательных изменений в фармацевтической отрасли. В работе дискуссионной площадки принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб.

Одной из тем обсуждения стало использование инструмента специального инвестиционного контракта (СПИК) в фармацевтической промышленности. В настоящее время в Минпромторг России поступило 7 заявок от фармацевтических компаний на заключение СПИК, отметил Сергей Цыб. В рамках данного механизма в качестве мер поддержки инвестора рассматривается предоставление статуса российского продукта, единственного поставщика, налоговых преференций.

«Считаем, что статус единственного поставщика мы будем предоставлять тем компаниям, которые выпускают готовые лекарственные формы и в своих инвестиционных планах ставят задачу обеспечить производство полного цикла данного препарата на территории Российской Федерации, включая синтез субстанций», — обозначил позицию Министерства промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

Как отметил замглавы ведомства, планируется также внести изменения в Постановление Правительства РФ №719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации» с целью введения четкого определения, по каким направлениям в зависимости от выбора технологий, группы лекарственных препаратов будет предоставляться статус российского продукта. Минпромторг России намерен оперативно провести такую работу совместно с Министерством здравоохранения РФ и готов принимать предложения по совершенствованию документа.

Как подчеркнул Сергей Цыб, первые специальные инвестиционные контракты в фармацевтической отрасли будут заключены после формирования необходимой нормативной базы на региональном уровне в разрезе федерального закона о промышленной политике. Минпромторг активно взаимодействует с субъектами в подготовке этих документов.

В ближайшее время также будет выработано решение по дополнительным мерам поддержки производства субстанций в рамках закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Эта инициатива активно обсуждается при участии экспертного сообщества. В настоящее время рассматриваются несколько вариантов преференций компаниям, имеющим производство полного цикла или использующим фармацевтические субстанции российского производства, в том числе в виде ценовой преференции.

«Будем формировать законодательное поле таким образом, чтобы поддерживать компании, которые разрабатывают собственные препараты на территории России, включая субстанции, в том числе синтезируют субстанции для препаратов, которые уже широко известны», — обозначил Сергей Цыб, отметив, что это будет сбалансированное решение, направленное на технологическое развитие, создание новых компетенций в стране с точки зрения разработки и производства лекарственных средств и учитывающее важность сохранения объемов инвестиций, возможностей, которые имеют компании, выпускающие готовые лекарственные формы.

Участники открытого диалога обсудили еще одно планируемое нововведение – законопроект, предусматривающий параллельное проведение процедур регистрации лекарственных средств и инспектирования площадок на соответствие стандартам GMP. Член комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ Александр Петров поблагодарил Минпромторг России за активное участие в подготовке этого документа.

gmpnews