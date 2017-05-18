Россия в разы уступает новым странам ЕС по уровню лекарственного обеспечения Власти Индии нашли нарушения в деятельности 65 фармкомпаний » Минздрав объявил аукционы на закупку противовирусных и антибактериальных препаратов Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения». — Рибавирин таблетки/ капсулы 200 мг. Начальная (максимальная) цена контракта: 5 011 230,86 руб. Прием заявок заканчивается: 02.06.2017 09:00. — Аминосалициловая кислота, таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 500 мг и/или 1000 мг и/или 2000 мг и/или гранулы (в пересчете на действующее вещество). Начальная (максимальная) цена контракта: 235 227 556,00 руб. Прием заявок заканчивается: 02.06.2017 09:00. «Фармацевтический вестник»