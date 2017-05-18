TOP15 дженериковых компаний по объему продаж в 2016 г.

Как и в более ранних рейтингах производителей дженериков, лидирует израильская фармкомпания Teva, пишет FiercePharma. В 2016 г. компания успешно завершила сделку по приобретению дженерикового бизнеса у ирландской Allergan за 40,5 млрд долл. Это крупнейшая сделка за всю историю дженериковой отрасли. По мнению экспертов Evaluate Pharma, она еще долго будет оказывать влияние на всю мировую индустрию дженериков.

На втором месте расположилась голландская Mylan, которая в 2016 г. также совершила крупную, по меркам компании, сделку по приобретению шведской Meda за 7,2 млрд долл. Эта сделка позволила Mylan значительно расширить портфель безрецептурных препаратов и выйти на новые развивающиеся рынки. До покупки шведской компании Mylan осуществила целый ряд сделок. Чтобы в полной мере получить экономическую выгоду от этих сделок компания вынуждена сократить до 3,5 тыс. рабочих мест.

На третьей строчке закрепилась швейцарская Novartis с объемом продаж дженерикового подразделения Sandoz 9 млрд долл.

У компаний, занявших с 4 по 15 места показатели продаж непатентованных препаратов значительно ниже, чем у лидеров. Так, объем продаж дженериков у Pfizer составил почти 4,6 млрд долл. Замыкает первую пятерку Allergan с показателем 4,5 млрд долл.

Более подробно читайте в одном из ближайших номеров «ФВ»

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»