В РФ ратифицирован Протокол ВТО о производстве ЛП в целях борьбы с эпидемиями

Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании 14 июля рассмотрели законопроект № 179671-7 «О принятии Протокола об изменении Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности».

Протоколом предусматривается дополнение Соглашения статьей 31 bis и приложением, определяющими расширенное применение механизма, позволяющего членам ВТО выдавать принудительные лицензии на производство воспроизведенных лекарственных препаратов для экспорта и в случае необходимости воспользоваться иммунитетом на оспаривание своих действий другими членами ВТО.

Заместитель министра экономического развития Алексей Груздев пояснил, что документ призван содействовать развивающимся и наименее развитым странам в получении доступа к дорогостоящим лекарствам, в первую очередь для лечения эпидемий и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Протокол закрепляет право государства-члена ВТО обращаться к другим участникам Организации по вопросу лекарственного обеспечения и устанавливает механизм для экспорта лекарств, произведенных с использованием принудительной лицензии.

«Потенциальной возможностью применения упомянутого механизма является его использование для организации производства в России воспроизведенных препаратов иностранных компаний с целью помощи, например, государствам Центральной Азии в случае возникновения кризисных ситуаций, эпидемий и чрезвычайных ситуаций», — сказал А.Груздев.

По итогам заседания Протокол был ратифицирован («за» — 323).