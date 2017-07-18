ICER считает цены на препараты компаний AstraZeneca, Clovis и Tesaro сильно завышенными

После появления на рынке трех ингибиторов поли(АДФ-рибоза)-полимераз (PARP) для лечения рака яичников усиливается конкуренция между компанией AstraZeneca, которая первой вывела на рынок препарат данного класса, и игроками меньшего масштаба, Tesaro и Clovis Oncology, по мере одобрения новых препаратов и новых показаний к применению. Орган по контролю цен США, Институт клинико-экономического анализа (ICER), пришел к некоторым заключениям относительно данного класса препаратов – преимущественно о том, что цены на них слишком высоки, сообщает FiercePharma.

Эксперты ICER считают, что препарат Lynparza компании AstraZeneca соответствует общим пороговым показателям экономической эффективности в лечении рецидивного рака яичников, вызываемого мутацией гена BRCA, но что потребуется 50-80%-ная скидка к цене препарата для обеспечения его экономической эффективности в качестве средства поддерживающей терапии.

В марте текущего года FDA в приоритетном порядке рассмотрело заявку на регистрацию препарата Lynparza по последнему показанию, что существенно расширит его рынок. Принятие регулятором решения запланировано на третий квартал с.г. Пациенты, находящиеся на поддерживающей терапии, используемой после ответа на стартовую терапию, принимают назначенные препараты в течение более длительного времени.

По сообщению ICER, препарату Zejula компании Tesaro, уже одобренному в качестве средства поддерживающей терапии, потребуется скидка к цене в размере 60-90% для достижения общих пороговых показателей экономической эффективности у пациенток с раком яичников, вызываемым генеративной мутацией гена BRCA, тогда как невозможно определить порог экономической эффективности при лечении пациенток без мутации гена. Препарат Zejula был одобрен FDA для использования у всех пациенток, независимо от мутации.

Применительно к препарату Rubraca компании Clovis, ICER отмечает, что для достижения общих пороговых показателей экономической эффективности в лечении рака яичников, вызываемого мутацией гена BRCA, скидка к цене должна составить 50-75%. Эксперты ICER отмечают также устойчивый клинический результат использования препарата при высокой цене.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»