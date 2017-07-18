Глава ФАС: Недобросовестных транснациональных производителей лекарств надо изгонять из РФ

Россия совместно со странами БРИКС будет бороться с транснациональными производителями лекарств, которые подкупают врачей и продают просроченные препараты, будет изгонять их из страны, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

«Мы более чем на 400 лекарств снизили цену в среднем на 30% через жесткую систему антимонопольного контроля за регистрацией лекарств. Но это не отменяет плохие практики (применяемые международными компаниями — ред.) — подкуп врачей, фармацевтов. Они приезжают сюда и делают то, что давно не делают в своих странах», — сказал руководитель службы в интервью «Россия 24».

Артемьев отметил, что Россия уже поднимала этот вопрос перед транснациональными гигантами, однако не всегда была услышана. «Вот когда мы одни к ним приходили, они не очень хотели с нами разговаривать: ну, 147 миллионов населения, не так много, а когда мы пришли в БРИКСе, когда пришла половина человечества и сказала, что это будут наши общие требования, они сейчас должны с нами считаться», — подчеркнул он.

«Мы еще раз им скажем: если вы будете так себя вести у нас в гостях, в нашей стране, где вы зарабатываете миллиарды, вы будете получать миллиардные штрафы, мы будем изгонять вас из нашей страны», — добавил глава ФАС.

Он сообщил, что будут проводиться обсуждения и встречи на уровне руководителей транснациональных компаний, и все пять стран БРИКС заявят, что такие практики, как завышение цен по определенным позициям, подкуп врачей, продажа просроченных лекарств, недопустимы.

Вместе с тем он отметил, что ФАС будет следить, чтобы с рынка не пропали лекарства, которые выпускает только одна компания, применяющая при этом плохие практики. «Мы предложили так называемую систему принудительного патента, когда правительство может передать право на выпуск этой химической формулы своей национальной компании, заплатив той компании справедливую компенсацию, та может это оспаривать в суде», — сказал Артемьев.

По его словам, США сотни раз уже применяли подобную практику. «Они не церемонятся с иностранными компаниями, мы же ходим на цыпочках вокруг них и говорим, что никак не можем принять законодательство», — подчеркнул глава ФАС.

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