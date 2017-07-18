Поставки Ревлимида в рамках программы «7 нозологий» выросли в три раза

По итогам прошлого года лидерство в стоимостных показателях в рамках программы «7 нозологий» перешло к лекарственному препарату леналидомиду для терапии множественной миеломы (торговое наименование Ревлимид). Поставки данного лекарственного средства выросли по сравнению с предыдущим годом в 3 раза и достигли 41% в структуре сегмента.

Одновременно с ростом продаж Ревлимида закупки всех других групп МНН в сегменте онкогематологии сократились. В частности, почти на треть в стоимостном и на 3,5% — в натуральном выражении снизились продажи бортезомида. По объему закупок его опередил ритуксимаб, который также показал отрицательную динамику, но не столь значительную (-19,6% и -18,5%). В структуре нозологического сегмента данные группы составили соответственно 24,6% и 28,2%. На долю иматиниба пришлось только 5,2%.

По данным QuintilesIMS, все сегменты программы «7 нозологий», за исключением рассеянного склероза, показали в 2016 году положительную динамику в стоимостном выражении. Лидирующие по объему закупок препараты, используемые в онкогематологии, показали небольшой рост закупок в рублях (+ 4,1%) и сокращение (-11%) — в упаковках.

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