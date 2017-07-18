Группа «Сантэнс Сервис» и компания Lilly объявили о продолжение долгосрочного соглашения о сотрудничестве

Группа компаний «Сантэнс Сервис» объявила о продлении долгосрочного соглашения с компанией ООО «Лилли Фарма» на оказание полного комплекса услуг по обслуживанию продукции Лилли.

Соглашение предусматривает оказание услуг по таможенному оформлению, хранению и обработке грузов на таможенных складах и складах временного хранения, а также на складах организации оптовой торговли ЛС для последующей их дистрибуции на территории РФ.

Лилли, один из лидеров в мировом здравоохранении, более 25 лет своего присутствия в России работает на благо российских пациентов и медицинских специалистов. В России Лилли зарегистрировала около 30 препаратов для лечения сахарного диабета, остеопороза, психических расстройств, онкологических и урологических заболеваний. Компания вносит значительный вклад в развитие российского здравоохранения с помощью научных исследований и разработок, передачи технологий, развития партнерств и образовательных инициатив.

«Фармацевтический вестник»