Одобрен займ на организацию производства вакцины от гепатита А

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил займ на организацию в г. Новосибирске производства вакцины от гепатита А. Стоимость проекта 219 млн рублей, из которых займ ФРП составит 60 млн рублей.

АО «Вектор-БиАльгам» с помощью займа Фонда запустит на собственных площадях в Новосибирске производство вакцины гепатита А в ампулах и шприц-дозах (готовые формы лекарственных средств для использования в лечебной практике и в профилактических целях).

Участок получит сертификацию на соответствие международному стандарту GMP – смонтированные «чистые помещения» будут подключены к необходимым инженерным коммуникациям и укомплектованные соответствующим оборудованием. Это позволит обеспечить розлив и упаковку в полном соответствии с требованиями этого международного стандарта качества инъекционных препаратов, что даст возможность выпуска конкурентоспособных отечественных препаратов с выходом на зарубежные фармацевтические рынки. Предприятие планирует экспортировать 15% продукции.

Займ одобрен по программе «Проекты развития».

ИСТОЧНИК:ПРЕСС-СЛУЖБА МИНПРОМТОРГА РОССИИ

gmpnews