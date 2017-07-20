GlaxoSmithKline сокращает 320 рабочих мест в рамках оптимизации производства в Великобритании

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline объявила о планах сократить 320 рабочих мест в течение четырех лет в рамках реструктуризации производственной деятельности в Великобритании, сообщает FirstWord Pharma. В частности, планируется передача на аутсорсинг производства на предприятии в г. Уэртинг.

Кроме того, в компании не исключают возможность продажи бизнеса по производству антибиотиков цефалоспоринового ряда, включая производственные мощности.

Ежегодный объем продаж антибиотиков цефалоспоринового ряда, в т.ч. Ceftin/Zinnat (cefuroxime), Fortum (ceftazidime) и Zinacef (cefuroxime) составляет около 200 млн фунтов стерлингов (261 млн долл.). Также компания продолжит маркетинг ряда антибиотиков, в т.ч. Augmentin (amoxicillin/clauvulanate) и будет продолжать исследования в области разработки инновационных антибиотиков.

Далее, GlaxoSmithKline не будет продолжать строительство биофармацевтического предприятия в г. Алверстон, объявленное в 2012 г., поскольку в предприятии более нет необходимости.

Тем не менее, GSK подтвердила намерение до 2020 г. инвестировать более 140 млн фунтов (182 млн долл.) в расширение британских предприятий по производству препаратов для лечения респираторных заболеваний и антиретровирусных средств.

В компании заявили, что все принятые решения не связаны с предстоящим выходом Великобритании из ЕС.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»